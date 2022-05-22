الأرصاد : ذروة انخفاض الحرارة اليوم .. وارتفاعات ملحوظة من الغد | فيديو

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن انخفاض درجات الحرارة يستمر اليوم فقط وليس لباقي الأيام المقبلة ، موضحة أن الانخفاض بدأ بالأمس ، واليوم متوقع المزيد من الانخفاض ، وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية .

وأضافت الدكتورة منار غانم ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " 8 الصبح " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن الكتل الهوائية المؤثرة على البلاد اليوم هي كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط ، متابعة : "الانخفاض ذروته اليوم ، وينتهي اليوم " .

وأشارت " غانم " إلى أن هناك حركة رياح على البحرين الأحمر ، والبحر المتوسط ، وهناك حركة ملاحة معتدلة إلى مضطربة على البحرين ، محذرة من ارتفاع الأمواج الذي يصل لـ 2.5 متر .

ولفتت " غانم " إلى أن الرباح اليوم مثيرة للرمال والأتربة على المناطق الصحراوية ، والمكشوفة ؛ نتيجة لزيادة سرعات الرياح .

ونوهت " غانم " أن نشاط الرياح في فترات الليل يساعد على الإحساس بالطقس المائل للبرودة ، موضحة أن الطقس يبدأ في الارتفاع من الغد ، وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 31 درجة مئوية .