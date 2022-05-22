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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأسود.. سلمي أبو ضيف تخطف الأنظار في مهرجان كان

صدى البلد

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وظهرت سلمى أبو ضيف بفستان أسود انيق، وذلك أثناء تواجدها في مهرجان كان السينمائي، مما أثار إعجاب متابعيها.

وشاركت سلمى أبو ضيف في الموسم الرمضاني الحالي بدور ولاء في مسلسل “راجعين يا هوى”. 

تدور أحداث مسلسل “راجعين يا هوى”، حول شخصية رجل الأعمال بليغ أبو الهنا، الذي يجسد دوره خالد النبوي، ويعيش بالخارج لفترة طويلة، ويقرر العودة إلى مصر، وهو محمل بديون طائلة نتيجة خسائر تجارية كثيرة ألمّت به خلال فترة تواجده في أوروبا.

وتتصاعد الأحداث، عندما يضطر بليغ أبو الهنا بعد وصوله إلى القاهرة، للبحث عن ميراثه، ومحاولة استعادته من ورثة أخيه المتوفى، وتبدأ بينهم الصراعات وتزداد حدة الخلافات بين الجميع بسبب الكراهية والغيرة، التي تشتعل بعودة الباحث عن حقه في الميراث.

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