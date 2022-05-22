عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب تصرفات بوتين.. أمريكا تستعد لهجوم نووي روسي

روسيا وأمريكا
روسيا وأمريكا

قال السيناتور الأمريكي الجمهوري، ميت رومني: إنه من الضروري الاستعداد لضربة نووية روسية ضد أمريكا بالنظر إلى تصرفات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير المنطقية.

وحسب صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، قال رومني إنه ”من خلال غزو أوكرانيا أثبت بوتين بالفعل أنه قادر على اتخاذ قرارات غير منطقية، وإذا خسر في أوكرانيا ، فلن يكون فقط فشل بتحقيق طموح حياته لعكس ما يراه أكبر كارثة جيوسياسية بالقرن العشرين، وهي انهيار الاتحاد السوفيتي، لكنه أيضًا سيقلل من حجم روسيا بشكل دائم كقوة عظمى ويقوي خصومها“.

ولم يعلن بوتين صراحة عن أن روسيا ستشن ضربة نووية، رغم أنه أعرب مرارًا عن رغبته في الرد على التهديدات الوجودية التي تستهدف بلاده.

واستشهد رومني بالتحذيرات التي وجهها السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، الذي قال في وقت سابق من الشهر  الجاري إن حلف الناتو لا يأخذ تهديد الحرب النووية على محمل الجد.

تصعيد عسكري.. أمريكا تعترف بأن انضمام فنلندا والسويد للناتو خطر على أوروبا

ترامب ليس على قائمة الحظر الروسي للأمريكيين .. لماذا هو تحديدًا؟

وأشار إلى أنه من خلال الادعاء بأن روسيا تجهز أسلحتها، والتحذير من خطر جدي بالتصعيد النووي وإعلان أنه لم يتبق سوى القليل من القواعد، فإن الروس أعلنوا عن قصد تنفيذ سياسة حد السيف النهائية، وأن بوتين أعلن بنفسه بضع مرات أن لديه أسلحة لا يمتلكها خصومه.

وشدد السيناتور الأمريكي على ”ضرورة استمرار الغرب في دعم الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية وإرسال الأسلحة والمساعدات العسكرية لمساعدتها في الدفاع عن نفسها ضد روسيا”.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، حذر من أن ”شروط هجوم نووي روسي محتمل مكتوبة في العقيدة العسكرية للبلاد“.

وأشار إلى أن ”أحد هذه المبادئ ينص على أنه يُسمح لروسيا باستخدام الأسلحة النووية عندما يستخدم أعداؤها أيضًا أسلحة نووية أو أنواعًا أخرى من الأسلحة التي تسبب دمارًا شاملًا على الأراضي الروسية أو على حلفائها، في حين ينص مبدأ آخر على أن الأسلحة النووية مسموح بها إذا تعرضت مواقع حكومية أو عسكرية مهمة لهجوم من قبل العدو بطريقة تقلل من شأن رد فعل القوة النووية“.

أمريكا روسيا الولايات المتحدة أوكرانيا بوتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم الأحد 22-5-2022

المهن التمثيلية: إيقاف غادة إبراهيم عن العمل بسبب جنازة سمير صبري

حبيت أبلغكم عشان نفرحكم معانا.. منة عرفة تحتفل بزفافها على محمود المهدي

الذهب يتراجع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم الجمعة

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

مرتضى منصور عن توقيع بن شرقي للأهلي: يعني أخلى أمير وأحمد يكتفوه

رعب يجتاح العالم بعد تفشي جدري القرود

ظهر في بلد عربي وينتقل خلال العلاقات الجنسية|20 معلومة عن جدري القرود

موضوعات متعلقة

الإمارات تعلن جاهزية القطاع الصحي للتعامل مع جدري القرود

تصعيد عسكري.. أمريكا تعترف بأن انضمام فنلندا والسويد للناتو خطر على أوروبا

الكويت.. رياح مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية

بسبب فنلندا والسويد.. روسيا: القطب الشمالي يتحول لساحة حرب دولية

اعتبارا من اليوم.. لاتفيا تعلن وقف شراء الكهرباء من روسيا

أزمة غذاء وهجرة جماعية.. المجر تشبه العقوبات ضد روسيا بالقنبلة النووية

اعتراف أمريكي.. واشنطن كذبت بشأن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو

بعد فنلندا.. روسيا توقف إمدادات الكهرباء إلي ليتوانيا

ترشيحاتنا

الصحة العالمية: لا يوجد علاج أو لقاح متاح لمكافحة جدري القرود

مجازاة 3 أطباء لتأخيرهم العمل بعيادات مستشفى قفط التعليمي في قنا

بسبب تصرفات بوتين.. أمريكا تستعد لهجوم نووي روسي

لتصبح مصر الأسرع أفريقيًا.. وزير الاتصالات: استثمار 2 مليار دولار لرفع كفاءة الإنترنت

النيابة العامة تأمر بحبس متهم في واقعة مصرع الطفلة حنين ببورسعيد

الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتمسك بالأمل الأخير في اللقب أمام وولفرهامبتون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب مخيف.. قبيلة تحظر دخول الحمام على العروسين لـ3 أيام بعد الزواج

حالة صدمت الأطباء.. إزالة أكثر من 200 حصوة من كلى مريض

اكتشاف تاريخي.. ضرس طفل عمره 130 ألف سنة |شاهد

بثروة تخطت 16 مليارا .. أغنى زوجين في المملكة المتحدة

فيديو

أصاب 4 بسيارته والنيابة تطلب تحليل مخدرات.. مصطفى هريدي: ماكنش قصدي أخبطهم

لديه ابن طبيب 37 عاما.. من هى زوجة سمير صبري السرية؟

15 لـ 18 ألف جنيه.. تكلفة حضور مباراة الأهلي في النهائي الأفريقي..فيديوجراف

ينتقل عن طريق العلاقات الجنسية.. جدري القرود الجائحة القادمة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ