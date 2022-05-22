طلاب الشهادة الإعدادية في المنوفية: امتحان الإنجليزي سهل ولكن هناك جزئيات صعبة

أدى طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية، اليوم الأحد، امتحان اللغة الإنجليزية في ثاني أيام امتحانات الشهادة الإعدادية.

وأكدت عدد من الطالبات بإحدى مدارس مدينة شبين الكوم، سهولة امتحان اللغة الإنجليزية، كما أن الوقت كان كافيا للإجابة عن جميع الأسئلة.

فيما اشتكى بعضهن من صعوبة بعض الأسئلة التي جاءت في مستوى الطالب المتفوق في بعض الجزئيات من امتحان اللغة الإنجليزية.

وكانت مديرية التربية والتعليم أنهت جميع الاستعدادات لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث تم تجهيز 400 لجنة لاستقبال 83 ألفل و839 طالبا وطالبة، وبمشاركة 14 ألفا و302 معلم بجميع لجان الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة على مدار أيام الامتحانات.