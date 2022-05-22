بعد إصابة مصطفى كامل به.. كل ما تريد معرفته عن الهلع العصبي

تصدر الفنان مصطفى كامل تريند “جوجل” بعد تعرضه إلى أزمة صحية مفاجئة دخل على أثرها المستشفى، حيث أجرى بعض الفحوصات الطبية وقرر المغادرة فى نفس اليوم.

وكانت حالة مصطفى كامل الصحية صعبة، حيث شعر ببعض الآلام واعتقد أنه يعانى من أزمة قلبية، إلا أنه بعد الفحوصات اتضح أنه يعانى من هلع عصبى.

أعراض وأسباب الهلع العصبي

نوبات الهلع هي مشاعر مفاجئة وغير معقولة بالخوف والقلق، تسبب أعراضًا جسدية مثل تسارع ضربات القلب والتنفس السريع والتعرق.

ويصبح بعض الأشخاص خائفين للغاية من هذه النوبات لدرجة أنهم يصابون باضطراب الهلع، وهو نوع من اضطرابات القلق.

ويمكن للعلاج والأدوية المضادة للقلق أن توقف نوبات الهلع.

لا يعرف الخبراء سبب إصابة بعض الأشخاص بنوبات الهلع أو الإصابة باضطراب الهلع.

ويلعب الدماغ والجهاز العصبي أدوارًا رئيسية في كيفية إدراكك ومعالجتك للخوف والقلق، ويزداد خطر إصابتك بنوبات الهلع إذا كان لديك:

التاريخ العائلي: غالبًا ما تكون اضطرابات القلق، بما في ذلك اضطرابات الهلع، وراثية في العائلات، الخبراء ليسوا متأكدين من السبب.

مشاكل الصحة العقلية: الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات القلق أو الاكتئاب أو غيره من الأمراض العقلية هم أكثر عرضة لنوبات الهلع.

مشاكل تعاطي المخدرات: يمكن أن يزيد إدمان الكحول والمخدرات من خطر نوبات الهلع.

الأعراض

ألم في الصدر.

قشعريرة.

الإحساس بالاختناق أو الاختناق.

صعوبة في التنفس.

الخوف من فقدان السيطرة.

الشعور وكأنك ستموت.

شعور شديد بالرعب.

غثيان .

قلب متسابق.

التعرق.

وخز أو تنميل في أصابع اليدين أو القدمين.

الارتجاف أو الاهتزاز.