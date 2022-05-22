أجرى عملية قلب مفتوح.. أحد المُقلعين عن التدخين يحكي قصته لوزارة الصحة|شاهد

‏رصدت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، رأي "عماد" أحد المواطنين المقلعين عن التدخين، بعد ما خضع لجراحة قلب مفتوح بسبب التدخين، وبدأ بعدها في رحلة التعافي والذي تحسنت صحته وحياته اليومية بعد الإقلاع عن التدخين.

ووجه عماد نصيحة لكل مدخن: "الإقلاع عن التدخين مش مستحيل بس محتاج إرادة وإرادتك هتقوى لما هدفك يبقى إنك تحافظ على صحتك وصحة اللي حواليك".

وأوضحت وزارة الصحة، الخط الساخن للمساعدة في الإقلاع عن التدخين: 16805.

https://www.facebook.com/WHOEgypt/videos/964053717484260/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأولبشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراضمعدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروسكورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب"01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف www.100millionseha.eg