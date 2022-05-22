عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات موسعة لضبط غير الملتزمين بالتعريفة ومخالفات الميكروباصات بالدقي

ضبط المخالفين
ضبط المخالفين

شنت محافظة الجيزة من خلال حي الدقي  حملة مكبرة للوقوف علي السير المخالف لسيارات الميكروباص في الشوارع الفرعية ومخالفة خط السير المصرح به لما يشكلوه من خطورة  لسيرهم يرعونه وتهور

وقد شملت الحملة منطقة كوبري الخشب نهاية شارع التحرير  وكذا نهايه شارع الأنصار لضبط سيارات الميكروباص المخالفه لخط السير او التحميل خارج الموقف او المغالاة في التسعيرة وقد  ضبط عدداً من السيارات المخالفة وتحرير عدد 16 غرامه فورية  لتحقيق الردع وتحقيق الانضباط.

 

من ناحية أخرى واصلت محافظة الجيزة تكثيف حملات المتابعة وضبط المخالفات بقطاع حدائق الأهرام  بحي الهرم لزيادة معدلات الانضباط ومنع المخالفات إلى جانب استمرار جهود النظافة ورفع المخلفات والإشغالات ومعوقات الحركة المرورية، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة  برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .
 

وقد قامت محافظة الجيزة بضبط وإزالة ١٠ حالات بناء مخالف بحدائق الاهرام شملت هدم وازالة كامله لحوائط داخليه بالعقار رقم / ٤٢٥ قطعه ل بالإضافة الى إيقاف أعمال بناء بالعقار رقم ٥٢٧ قطعه ز في ضوء مواجهة مخالفات البناء والقضاء عليها في المهد واتخاذ كافه الاجراءات القانونية حيال المخالفين  . 
 

وشملت جهود محافظة الجيزة بقطاع هضبة الأهرام ضبط وإيقاف أعمال تحويل وحدات من الغرض السكني إلي الغرض التجاري بالعقارات ٥٠٧  قطعه ح و ٤٥ قطعه ع  وايقاف أعمال تشطيب محلات مخالفة بدون ترخيص  وعلي الفور تم سحب المعدات وتحرير محاضر للمخالفين . 
 

بالإضافة إلى  إزالة نهائية لتقسيمات غرف في الجراج والمناور بالعقار الكائن ١٢٥ قطعة والعقار الكائن ٧٣ قطعة وإزالة أوتاد وحواجز حديدية تستخدم في حجز اماكن انتظار السيارات بعدداً من المناطق بحدائق الاهرام وإزالة لاعلانات مخالفة لمحال تجارية . 
 

وفي حي العجوزة تمكنت محافظة الجيزة من ضبط  وإزالة عدد ٤ حالات بناء مخالف بدون ترخيص وشملت إزالة فى المهد لمحل بالدور الأرضي لعقار بشارع اسراء المعلمين وإزالة مخالفات بالدور الأرضى لعقار بشارع سوريا ذلك بالأضافة إلى إزالة جمالون حديد أعلى عقار بشارع دجلة بالمهندسين وإزالة محل بالدور الأرضى بالعقار ٢٣ أ بشارع سوريا.
 

FB_IMG_1653223090815
FB_IMG_1653223090815
FB_IMG_1653223084702
FB_IMG_1653223084702
FB_IMG_1653223087483
FB_IMG_1653223087483
FB_IMG_1653223094128
FB_IMG_1653223094128
محافظ الجيزة مخالفات البناء الجيزة محافظة الجيزة الحركة المرورية حدائق الاهرام انتظار السيارات حي العجوزة رفع المخلفات الخدمات المقدمة للمواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقسم بالله موجودين.. مبروك عطية: الإنترنت والفيس بوك مذكوران في القرآن

قبل ساعات من حفل زفافهما.. أول ظهور لـ بوسى برفقة هشام ربيع

سعر الذهب اليوم الأحد 22-5-2022

الأمن: القبض على عامل الدليفري صاحب فيديو التلصص خلف الباب

الهلع العصبي.. مرض مصطفى كامل الغريب يقوده لتصدر الترند

الأمن يكشف تفاصيل فيديو لعامل «دليفرى» بإختلاس النظر من خلف باب شقة

صرف مرتبات شهر مايو للعاملين بالدولة .. غدا

غاب في المرض والوداع.. هل يحضر نجل سمير صبري الوحيد عزاء والده؟

ترشيحاتنا

هل سيكون المغرب بديلا عن روسيا في صادرات الغاز لأوروبا؟ خبير يجيب

الكويتية خلود المطيري تنسحب من مواجهة لاعبة إسرائيل في بطولة تايلاند للمبارزة

تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم

رئيس الوزراء يتسلم دعوة للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي

شركات السياحة:موسم العمرة ناجح ولا رصد لحالات كورونا أو أمراض مزمنة بين المصريين

أجرى عملية قلب مفتوح.. أحد المُقلعين عن التدخين يحكي قصته لوزارة الصحة|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأغرب.. عرض منزل للبيع بمرحاض على السلالم في أمريكا.. والسعر ملايين

احتفاء بدور المرأة.. تفاصيل احتفالية البحر الأحمر السينمائي على هامش مهرجان كان

حل نهائي.. العثور على إنزيم يمكنه إذابة البلاستيك خلال 16 ساعة

الموسيقات العسكرية تحتفل بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية الفنون

فيديو

عايش على المحاليل.. تعرض نجل الفنان محمود الليثي لوعكة صحية.. فيديوجراف

انخفاض وارتفاع في درجات الحرارة.. هيئة الأرصاد توضح موعد استقرار الطقس

أحمد حلمي: فيلم سينمائي كتبته منذ 10 سنوات قد يجمعني بمنى زكي

عائلة الموسيقار بليغ حمدي تكتشف أغنية جديدة له ويغنيها فنان كبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ