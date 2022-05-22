حملات موسعة لضبط غير الملتزمين بالتعريفة ومخالفات الميكروباصات بالدقي

شنت محافظة الجيزة من خلال حي الدقي حملة مكبرة للوقوف علي السير المخالف لسيارات الميكروباص في الشوارع الفرعية ومخالفة خط السير المصرح به لما يشكلوه من خطورة لسيرهم يرعونه وتهور

وقد شملت الحملة منطقة كوبري الخشب نهاية شارع التحرير وكذا نهايه شارع الأنصار لضبط سيارات الميكروباص المخالفه لخط السير او التحميل خارج الموقف او المغالاة في التسعيرة وقد ضبط عدداً من السيارات المخالفة وتحرير عدد 16 غرامه فورية لتحقيق الردع وتحقيق الانضباط.

من ناحية أخرى واصلت محافظة الجيزة تكثيف حملات المتابعة وضبط المخالفات بقطاع حدائق الأهرام بحي الهرم لزيادة معدلات الانضباط ومنع المخالفات إلى جانب استمرار جهود النظافة ورفع المخلفات والإشغالات ومعوقات الحركة المرورية، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .



وقد قامت محافظة الجيزة بضبط وإزالة ١٠ حالات بناء مخالف بحدائق الاهرام شملت هدم وازالة كامله لحوائط داخليه بالعقار رقم / ٤٢٥ قطعه ل بالإضافة الى إيقاف أعمال بناء بالعقار رقم ٥٢٧ قطعه ز في ضوء مواجهة مخالفات البناء والقضاء عليها في المهد واتخاذ كافه الاجراءات القانونية حيال المخالفين .



وشملت جهود محافظة الجيزة بقطاع هضبة الأهرام ضبط وإيقاف أعمال تحويل وحدات من الغرض السكني إلي الغرض التجاري بالعقارات ٥٠٧ قطعه ح و ٤٥ قطعه ع وايقاف أعمال تشطيب محلات مخالفة بدون ترخيص وعلي الفور تم سحب المعدات وتحرير محاضر للمخالفين .



بالإضافة إلى إزالة نهائية لتقسيمات غرف في الجراج والمناور بالعقار الكائن ١٢٥ قطعة والعقار الكائن ٧٣ قطعة وإزالة أوتاد وحواجز حديدية تستخدم في حجز اماكن انتظار السيارات بعدداً من المناطق بحدائق الاهرام وإزالة لاعلانات مخالفة لمحال تجارية .



وفي حي العجوزة تمكنت محافظة الجيزة من ضبط وإزالة عدد ٤ حالات بناء مخالف بدون ترخيص وشملت إزالة فى المهد لمحل بالدور الأرضي لعقار بشارع اسراء المعلمين وإزالة مخالفات بالدور الأرضى لعقار بشارع سوريا ذلك بالأضافة إلى إزالة جمالون حديد أعلى عقار بشارع دجلة بالمهندسين وإزالة محل بالدور الأرضى بالعقار ٢٣ أ بشارع سوريا.



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