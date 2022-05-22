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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خلال متابعتهم امتحانات الدبلومات الفنية..

وكيل التعليم بالغربية يستقبل رئيس الإدارة المركزية ومساعد نائب الوزير

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

استقبل الأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم  الأستاذ هاشم جامع، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، والدكتور محمود دياب، مساعد نائب الوزير للتعليم الفني، وذلك خلال الزيارة التي قاما بها لمتابعة أعمال الامتحانات المهارية والمعرفية لطلبة الدبلومات الفنية بالمحافظة بنظام الجدارات.

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كما قاما بزيارة مدرستي كتامة الثانوية التجارية العسكرية المشتركة، التابعة لإدارة بسيون التعليمية، ومدرسة ناصر الثانوية الزراعية التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية.

وخلال جولة المتابعة لامتحانات الدبلومات الفنية، أثنى رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، ومساعد نائب الوزير للتعليم الفني، على حسن سير الامتحانات داخل المدارس التي تمت متابعتها، والانضباط والنظافة والحضور الجيد.

 

رافق وكيل الوزارة خلال الاستقبال، الأستاذ فتحي أبو هندي، مدير عام التعليم الفني بالمديرية، والأستاذ أسامة الشاعر، مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية.

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