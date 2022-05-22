نشرة أخبار العالم.. أوكرانيا تقرر تمديد الأحكام العرفية في البلاد 90 يوما.. روسيا تسخر من سلوك بايدن.. وتنبؤات سابقة لـ بيل جيتس بتفشي جدري القرود

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية، عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية الدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

روسيا تسخر من سلوك بايدن خلال زيارته لكوريا الجنوبية

علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، بسخرية على سلوك الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته لكوريا الجنوبية.

كتب ميدفيديف علي “تليجرام”، أنه خلال زيارة الرئيس الأمريكي لكوريا الجنوبية، سأل الصحفيون عما إذا كان لديه أي رسالة ينقلها إلى نظيره الكوري الشمالي، وردًا على ذلك، قال بايدن ببساطة" مرحبًا "، ثم بعد بضع ثوانٍ، أضاف:"هذا كل شيء".

كما نشر مقطع فيديو يضم مجموعة من هفوات الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ووصل بايدن إلى كوريا الجنوبية، يوم الجمعة، لحضور أول قمة له مع الرئيس الجديد للبلاد، يون سوك يول.

وكانت كوريا الجنوبية المحطة الأولى في جولة بايدن الآسيوية، التي تمتد من 20 إلى 24 مايو.

البرلمان الأوكراني يوافق على تمديد الأحكام العرفية في البلاد 90 يوما

أعلن البرلمان الأوكراني، اليوم الأحد، تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في البلاد لمدة 90 يوما حتى 23 أغسطس المقبل.

وبدأت الجولة الأولى من الأحكام العرفية في 24 فبراير ، وهو اليوم الذي أعلن فيه بوتين الحرب على البلاد.

ومع ظهور مؤشرات ضئيلة أو معدومة على تباطؤ الحرب في أوكرانيا في أي وقت قريب، تحرك فولوديمير زيلينسكي لتمديد الأحكام العرفية في بلاده لمدة 90 يومًا.

وفي وقت سابق، تقدم زيلينسكي بالأوراق المطلوبة إلى البرلمان الأوكراني للنظر فيها، حيث يتطلب موافقة نصف جميع المشرعين على الأقل.

وتمثل هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة من الصراع، حيث يأمل وزير الدفاع الأوكراني في تسليح مليون مقاتل.

وتمنح الأحكام العرفية أولئك الذين يشغلون مناصب القيادة العسكرية مزيدًا من السلطة للتدخل في حياة المدنيين، وفرض حظر التجول، وإجراء عمليات تفتيش للممتلكات الخاصة دون سابق إنذار وحتى حظر السفر.

وبموجب الأحكام العرفية يفقد السكان أيضا عددا من الحقوق الأساسية بما في ذلك الحق في التعليم والحق في العمل وحرية التنقل.

كما مُنع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عامًا من مغادرة البلاد.

نبحث في اللقاحات والعلاجات.. بايدن يحذر من جدري القرود: مصدر قلق

حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، من تفشي مرض جدري القرود؛ ووصفه بأنه "مصدر قلق".

وقال بايدن، اليوم الأحد، إن تفشي مرض جدري القرود أمر "يجب أن يقلق الجميع منه"، مضيفًا أن مسؤولي الصحة في الولايات المتحدة يبحثون عن علاجات ولقاحات محتملة.

وقال بايدن للصحفيين في قاعدة جوية في كوريا الجنوبية قبل مغادرته على متن طائرة الرئاسة لليابان "نعمل بجد على دراسة على جدري القرود لنعرف ما ينبغي أن نفعله".

وقد تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض جدري القرود 90 حالة في 12 دولة على الأقل.

قالت منظمة الصحة العالمية إنها تتوقع تحديد المزيد من حالات الإصابة بمرض جدري القرود مع توسيع نطاق المراقبة في البلدان التي لا يوجد فيها المرض عادة.

وأضافت منظمة الصحة العالمية أنه حتى يوم السبت، تم الإبلاغ عن 92 حالة مؤكدة و28 حالة مشتبه بها من جدري القرود من 12 دولة عضوا غير موبوءة بالفيروس، دون ذكر أسماء الدول.

وأكدت أنها ستقدم المزيد من الإرشادات والتوصيات في الأيام المقبلة للبلدان حول كيفية التخفيف من انتشار جدري القرود.

وتابعت أن "المعلومات المتاحة تشير إلى أن انتقال العدوى من إنسان إلى آخر يحدث بين الأشخاص الذين هم على اتصال جسدي وثيق مع الحالات التي تظهر عليها الأعراض".

وقد تأكد ظهور إصابات بالمرض في تسع دول أوروبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وكندا وأستراليا. ويأتي ذلك على الرغم من أن جدري القرود أكثر انتشارا في مناطق نائية بوسط وغرب أفريقيا.

كما أعلن وزير الصحة في الكيان الصهيوني، اليوم الأحد، الاشتباه في إصابة إسرائيلي آخر بمرض جدري القرود.

وأعلنت هيئة الصحة العامة في اليونان رصد أول إصابة محتملة بجدري القرود في البلاد لدى سائح إنجليزي.

ترامب ليس على قائمة الحظر الروسي للأمريكيين .. لماذا هو تحديدًا؟

أصدرت روسيا يوم أمس السبت قائمة تضم ما يقرب من 1000 أمريكي ممنوعون الآن بشكل دائم من دخول روسيا، وهو إجراء يشكل ردًا على العقوبات المفروضة عليها من الغرب في أعقاب غزوها لأوكرانيا في فبراير الماضي، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي.

وتشمل القائمة الرئيس الأمريكي جو بايدن ، ونائبته كامالا هاريس، وابن بايدن هنتر بايدن، ومؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج ، ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة والمرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون، وجورج سوروس.

كما أن العقوبات سمت 211 جمهوريًا و 224 ديمقراطيًا من كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

ذكر ت سي إن بي سي، إنه رغم هذه القائمة الطويلة، أغفلت العقوبات عدد قليلًا من الأشخاص، فلم تتضمن الرئيس السابق دونالد ترامب و مايك بنس ، الذي شغل منصب نائب الرئيس. وكذلك الرئيس الأسبق باراك أوباما، الذي لم يكن اسمه أيضا على القائمة.

ولم يرد متحدث باسم ترامب على الفور على طلب للتعليق من الصحافة الأمريكية.

تعد قائمة حظر السفر صفعة رمزية من جانب روسيا ردًا على العقوبات القاسية التي فرضتها الدول الغربية بسبب غزوها لأوكرانيا.

وأصدرت وزارة الخارجية الروسية يوم أمس السبت قائمة محدثة تضم ما يقرب من 1000 أمريكي ممنوعون بشكل دائم من دخول البلاد.

كان بايدن قد مُنع بالفعل من زيارة روسيا منذ منتصف مارس ، وكذلك وزير الخارجية أنطوني بلينكين ، ووزير الدفاع لويد أوستن ، والجنرال بالجيش مارك ميلي ، رئيس هيئة الأركان المشتركة.

لكن القائمة المحدثة تشمل الآن نائبة الرئيس كامالا هاريس ، وكذلك نجل بايدن هانتر بايدن ، ومؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج ، وهيلاري كلينتون ، وزيرة الخارجية السابقة والسيدة الأولى.

كما جاء في القائمة ممثلون، مثل مورجان فريمان والمستثمر الملياردير جورج سوروس، حيث كان دعم سوروس الخيري للقضايا الليبرالية ، والجماعات في الكتلة السوفيتية السابقة ، جعله بعبعًا لكل من روسيا ومنظري المؤامرة اليمينية.

وبسخرية، نشرت جين بساكي ، السكرتيرة الصحفية لبايدن في البيت الأبيض ، تغريدة ساخرة حول القائمة مساء السبت: ”أعتقد أنه سيتعين علينا إلغاء رحلتنا العائلية في أغسطس إلى موسكو ...”.

على مر السنين ، أشاد ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وانتقد التحقيقات في تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 التي انتهت بفوز ترامب على منافسته الديمقراطية كلينتون، وهو ما يقول إن ترامب تحديدًا لديه رصيد إيجابي لدى الروس، فهو تجنب مهاجمة الروس، وألقى باللوم على الأوكرانيين وهون من شأن الممارسات الأمريكية في ظل الإدارة الحالية للبيت الأبيض.

تم مساءلة ترامب في عام 2019 لحجبه المساعدة العسكرية التي خصصها الكونجرس لأوكرانيا أثناء الضغط على الرئيس المنتخب حديثًا في ذلك الوقت ، فولوديمير زيلينسكي ، للإعلان عن التحقيقات مع جو بايدن ، الذي كان في ذلك الوقت المرشح الديمقراطي الرئيسي للبيت الأبيض.

تمت تبرئة ترامب بعد محاكمة في مجلس الشيوخ.

صباح أمس السبت ، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز ، ظهر ترامب وأثار مسألة التحقيق حول التدخل الروسي مرة أخرى.

قال ترامب: ”هذه واحدة من أكبر الفضائح السياسية في التاريخ. من أين أستعيد سمعتي؟”.

الرئيس السابق باراك أوباما ونائب رئيس ترامب ، مايك بنس ، غير مدرجين أيضًا في القائمة ، لكن شقيق بنس ، النائب جريج بنس ، جمهوري من ولاية إنديانا ، محظور.

وكان من بين أعضاء مجلس النواب الجمهوري المدرجين في القائمة المحظورة اثنان من أنصار ترامب الجمهوريين المتشددين ، مات جايتز من فلوريدا ، وبول جوسار من أريزونا.

وتضم القائمة أيضًا عضوين ديمقراطيين في مجلس النواب تعتبر مواقفهما السياسية التقدمية بشدة لعنة على ترامب، وهما : النائب ألكساندريا أوكاسيو كورتيز من نيويورك ، والنائبة عن مينيسوتا إلهان عمر.

نظرية مؤامرة جديدة.. تنبؤات بيل جيتس بـ جدري القرود تثير جدلا على تويتر

أعاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تحذيرات سابقة لمؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل جيتس يتنبأ فيها من هجمات إرهابية محتملة بالجدري وأوبئة أخرى قد تظهر في المستقبل.

وفي 6 نوفمبر 2021، قال جيتس في مقابلة خلال مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي بألمانيا إن وباء جديدا محتملا "قد ينشأ من عامل ممرض مختلف عن عائلة فيروس كورونا"، لافتا إلى أن "تكلفة الاستعداد للوباء القادم ليست كبيرة، إذا تحركنا مبكرًا في المرة المقبلة".

لم يذكر بيل جيتس تحديدًا جدري القرود في المقابلة، لكنه دعا حكومات العالم إلى ضرورة الاستعداد للأوبئة في المستقبل، مناشدًا منظمة الصحة العالمية استثمار مليار دولار سنويًا لتشكيل فرقة عمل ذات صلة.

وأكد أنه سيواصل التوعية بضرورة الاستعداد لمواجهة الأوبئة ضمن عمله الخيري، كما هو الحال بشأن قضايا تغير المناخ ومحاربة الأمراض التي تفتك بالفقراء.

وبعد أيام من تصريحات جيتس، كشف موقع "ياهو نيوز" أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تجري تحقيقات في "قوارير مشكوك فيها" تحمل اسم "الجدري" وعُثر عليها في ثلاجة الليلة الماضية في منشأة ميرك خارج فيلادلفيا.

وأوضح "ياهو نيوز" أن 5 من القوارير الـ15 التي وجدت في المنشأة، وصفت بأنها "جدري"، بينما صُنّفت القوارير الـ 10 الأخرى على أنها "لقاح".

وذكر نشطاء "تويتر" أن هناك مؤامرة خلف ظهور الأوبئة، خاصة مع تنبأ بيل جيتس قبل سبع سنوات بانتشار مرض خطير، ليتفشى فيروس كورونا بعدها بـ5 سنوات، فيما رجّح آخرون أن تكون جهات أو أفراد وراء تفشّي هذه الفيروسات.

وحسب موقع "نيوز ويك"، دعمت النائبة الجمهورية الأمريكية مارجوري تايلور جرين، هذه النظرية، قائلة إن بيل جيتس كان يأمل في "جني الكثير من المال" من "وباء" جديد وهو جدري القردة.

وأضافت: "بيل جيتس قلق للغاية بشأن جدري القرود لأن هذا شيء، على ما يبدو، يمكنه من خلاله جني الكثير من المال هو ورفاقه الآخرون. كما تعلمون، كل المتبرعين الديمقراطيين".

وجدري القرود هو مرض معد عادة ما يكون خفيفا، وهو متوطن في أجزاء من غرب ووسط أفريقيا. ينتشر عن طريق الاتصال الوثيق، لذلك يمكن احتواؤه بسهولة نسبية من خلال تدابير مثل العزل الذاتي والنظافة.

وتشمل أعراض جدري القردة المعتادة ما يلي: طفح جلدي مع بثور - على الوجه واليدين والقدمين والعين والفم والأعضاء التناسلية، الحمى، الصداع، آلام العضلات، انخفاض الطاقة، تورم الغدد الليمفاوية.

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية إنها تتوقع تحديد المزيد من حالات الإصابة بمرض جدري القرود مع توسيع نطاق المراقبة في البلدان التي لا يوجد فيها المرض عادة.

وأضافت الصحة العالمية أنه حتى يوم السبت، تم الإبلاغ عن 92 حالة مؤكدة و28 حالة مشتبه بها من جدري القرود من 12 دولة عضوا غير موبوءة بالفيروس، مؤكدة أنها ستقدم المزيد من الإرشادات والتوصيات في الأيام المقبلة للبلدان حول كيفية التخفيف من انتشار جدري القرود.

وأشارت إلى أن "المعلومات المتاحة تشير إلى أن انتقال العدوى من إنسان إلى آخر يحدث بين الأشخاص الذين هم على اتصال جسدي وثيق مع الحالات التي تظهر عليها الأعراض".

وفي بيان جديد، قالت الصحة العالمية إنه تم تسجيل أكثر من 100 إصابة مؤكدة أو مشتبه بها ومعظمها في أوروبا.