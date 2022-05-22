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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الإسكندرية: لا شكاوى من امتحانات اللغة الأجنبية بالإعدادية

وكيل تعليم الإسكندرية
وكيل تعليم الإسكندرية تتفقد امتحانات الإعدادية

تفقَّدت نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم صباح اليوم الأحد سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني في اليوم الثاني لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 / 2022، تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وبدأت وكيل المديرية جولتها التفقدية بمتابعة الامتحانات بلجنة الأنفوشي الرسمية لغات ولجنة الأنفوشي الإعدادية بنات بإدارة الجمرك التعليمية  وأكدت خلال الجولة على حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان ، و استأنفت جولتها التفقدية بمتابعة لجنة الورديان الإعدادية بنات بإدارة غرب التعليمية .

وأشارت نادية فتحي إلى أن طلاب الشهادة الإعدادية أدُّوا صباح اليوم الأحد امتحان مادة اللغة الأجنبية ، ولم تَرِد أية شكاوى إلى غرف عمليات الإدارات التعليمية الثماني أو غرفة العمليات المركزية بالمديرية بشأن مستوى الامتحان أو مدى وضوح الورقة الامتحانية .

وأكدت خلال جولتها التفقدية على ضرورة التزام أبنائنا الطلاب وزملائنا المعلمين بكافة الإجراءات الاحترازية وتطهير وتعقيم مقار اللجان الامتحانية ومراكز توزيع الأسئلة ولجان النظام والمراقبة  بشكل يومي ، مشيرةً إلى أنها أصدرت تعليمات لمديري عموم الإدارات بمتابعة العملية الامتحانية والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرّتها وزارة الصحة والسكان ، وضرورة قيام اللجان باستخدام الكواشف الحرارية ونشر ملصقات التوعية بمخاطر فيروس كورونا وكيفية مجابهته ، والتزام الجميع من الطلاب والملاحظين وجميع القائمين على العملية الامتحانية بارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي الآمن .

وفي سياق متصل أوضحت في تعليماتها  للجان النظام والمراقبة على الدقة التامة في تقدير الدرجات ، وذلك تزامنا مع انطلاق عملية تقدير الدرجات لمادة اللغة العربية صباح اليوم ، وضرورة مراجعة الأوراق الامتحانية وعمليات رصد الدرجات .

هذا واستكملت متابعة العملية الامتحانية من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة امتحانات الفيزياء والتاريخ واللغة الأجنبية الثانية للصف الثانوي ، والامتحانات العملية والمعملية لطلاب الدبلومات الفنية بنوعياته المختلفة ( زراعي ، صناعي ، تجاري ، فندقي ، مزدوج ) بالمدارس الفنية والمنشآت التدريبية والشراكات .

تعليم الاسكندرية مديرية التربية والتعليم ارتداء الكمامات الاسكندرية التباعد الاجتماعي الشهادة الإعدادية وزارة الصحة والسكان

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