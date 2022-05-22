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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إخلاء سبيل الفنان مصطفى هريدي في حادث الشيخ زايد

مصطفى هريدي
مصطفى هريدي

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بإخلاء سبيل الفنان مصطفى هريدي، بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، في اتهامه بإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بـ"الشيخ زايد".

وكشف التقرير الطبي عن إصابة عبدالله محمد بكسر في الجمجمة، وعبد الله سيد بكسر في الفقرة الثالثة والرابعة (القطانية)، وبلال ماهر كسر في الحوض، وباسم أحمد بكسر في الذراع وخدوش، فيما أصيب الفنان مصطفى هريدي بعدة إصابات متفرقة في الوجه، وتم إجراء جراحة عاجلة له، وحالته مستقرة.

وقال الفنان مصطفى هريدي في تحقيقات النيابة العامة، إنه كان في منطقة زايد 2000، وأثناء سيره بسيارته فوجئ بسيارة فاصطدم بها من الخلف ما أسفر عن إصابة مستقليها 4 أشخاص، "مكنش قصدي أخبطهم".

وأمرت النيابة بالتحفظ على السيارات المتسببة فى الحادث، لعرضها على مهندس فنى لفحصها.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، والاستماع لأقوال الفنان، والاستعلام عن حالة المصابين تمهيدا للاستماع لأقوالهم ومعرفة سبب الحادث.

وكشفت التحقيقات أن المصابين فى الحادث كانوا يستقلون سيارة ملاكى ماركة "كيا سيراتو"، وأثناء عبورهم مطبا صناعيا فوجئوا بسيارة الفنان تسير بسرعة عالية وتصطدم بهم، ما أسفر عن تهشم سيارتهم وإصابتهم بإصابات متنوعة.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بإصابة شاب في حادث مروري بمدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث أن قائد السيارة المتسببة فى الحادث الفنان مصطفى هريدي وتم ضبطه والسيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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