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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هدية العمر لليفربول.. أستون فيلا يتقدم على مانشستر سيتي في الشوط الأول

ماتي كاش لاعب أستون
ماتي كاش لاعب أستون فيلا

أنهى فريق أستون فيلا، الشوط الأول من المباراة التي تجمعه بـ مانشستر سيتي، متقدمًا عليه بهدف نظيف في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

 

فريق مانشستر سيتي، سيطر على أحداث الشوط الأول من المباراة، لكن لاعبوه فشلوا في تهديد مرمى أستون فيلا.

 

وتمكن ماتي كاش، من تسجيل الهدف الأول لـ أستون فيلا في الدقيقة 37 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها لوكاس دين من الجهة اليسرى.

 

وكثف لاعبو مانشستر سيتي، من هجومهم بعد هدف أستون فيلا، لكنهم فشلوا في التسديد على مرمى الضيوف، لينتهي الشوط الأول بتأخرهم بهدف نظيف.

 

 وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حارس المرمى: إيديرسون

الدفاع: ستونز - فيرناندينو - إيمريك لابورت - جواو كانسيلو

الوسط: رودري - بيرناردو سيلفا - دي بروين - محرز - فودين

الهجوم: جابرييل خيسوس

 

ويحتل مانشستر سيتي صدارة الترتيب برصيد 90 نقطة وبفارق نقطة واحد عن ليفربول قبل الجولة الختامية.

ويحتاج مانشستر سيتي للفوز بأي نتيجة من أجل حسم لقب الدوري دون الانتظار لمواجهة ليفربول أمام ولفرهامبتون.

أما في حال تعثر ليفربول بالتعادل أو الخسارة يتوج مانشستر سيتي باللقب.

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