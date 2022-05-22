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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الصحة: قافلة طبية على مدار يومين بقرى البحر الأحمر ضمن حياة كريمة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أطلقت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد وغدا الاثنين قافلة طبية بقرى البحر الأحمر ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.

 

قوافل طبية 

 

وانطلقت  فعاليات القافلة بقرية أم الحويطات بمدينة سفاجا، على أن تستكمل فعالياتها غدا الإثنين بقرية النصر، حيث تشمل  تخصصات "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".

خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان

يذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان، على أن تجرى تحويل الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات.

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت إطلاق 48 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال الفترة من يوم 22 إلى 31 مايو الجاري، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة، حيث تم صرف العلاج  لعدد  84 حالة بمختلف التخصصات الطبية، واجراء عدد 31 فحصا معمليا، و 10 اشعة وسونار، كذلك اجراء 21 حالة كشف مبكر عن الامراض المزمنة، واجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع  اهالي قري ومدن محافظة البحر الأحمر.

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