محمد صلاح يتوج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة بالتقاسم مع سون

توج محمد صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي، للمرة الثالثة في تاريخه، في أخر 4 سنوات له بالبريميرليج، بالتقاسم مع سون برصيد 23 هدف لكل منهما.

وقاد صلاح فريقه إلى الفوز على ولفرهامبتون بثلاثية مقابل هدف، في إطار الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 84 بينما سجل سون ثنائية في مباراة توتنهام ونورويتش سيتي بالجولة الأخيرة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي:.