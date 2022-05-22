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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موسكو: الكرة الآن في ملعب كييف لاستئناف محادثات السلام

رئيس الوفد الروسي
رئيس الوفد الروسي المفاوض مع أوكرانيا فلاديمير ميدينسكي

أكد فلاديمير ميدينسكي مساعد الرئاسة الروسية اليوم ، أن روسيا مستعدة لمواصلة المحادثات مع أوكرانيا التي جمدت بمبادرة من كييف،  بعد تعثر المفاوضات.

وأوضح في مقابلة تلفزيونية مع قناة ONT البيلاروسية، أن الكرة الآن في ملعب أوكرانيا لاستئناف محادثات السلام، مشيراً إلى أن تجميدها كان بمبادرة أوكرانية بالكامل.

وقال إن بلاده لم ترفض إجراء المحادثات، بما في ذلك على المستوى الأعلى، لافتاً إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كرر ذلك مرارا، حسب ما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

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وشدد على أن الأمر يحتاج إلى استعدادات جادة ولازمة لاجتماع على مستوى عال واجتماع بين الرؤساء.

و أشار المسؤول الروسي إلى أن الجانب الروسي أرسل قبل شهر إلى الجانب الأوكراني مسودة اتفاق، قائلاً إنه اتفق بالفعل على عدد النقاط الرئيسية فيها.

وأضاف أن موسكو أرادت المضي قدماً، لكن منذ ذلك الحين لم نر أي نية لمواصلة الحوار من جانب أوكرانيا".

تأتي هذه التصريحات بعد أن أكد الجانبان خلال الأيام الماضية أن مفاوضات السلام تعثرت منذ أبريل الماضي، فيما حمل كل منهما مسؤولية ذلك للطرف الآخر.

وتصر موسكو على نزع سلاح كييف وحماية الناطقين باللغة الروسية في الشرق الأوكراني، فضلاً عن منعها من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، تتمسك كييف باستقلالها وحماية أراضيها، مطالبة بضمانات أمنية دولية، تمنع وقوع أي هجوم روسي في المستقبل، كما ترفض التنازل عن أي أراض "احتلتها" القوات الروسية.

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