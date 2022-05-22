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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا: لم نسجل أية إصابة بمرض جدري القرود

تركيا: لم نسجل أية
تركيا: لم نسجل أية إصابة بمرض جدري القرود

أكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه أن تركيا لم تسجل حتى الآن أية إصابة بفيروس جدري القرود.

ودعا الوزير في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" يوم الأحد الشعب التركي إلى الاطمئنان وعدم القلق من الفيروس.

وأشار إلى أن جدري القرود مصدره الحيوانات ولا يصيب البشر إلا نادرا، ولا يمكن أن يتحول إلى وباء.

وتابع وزير الصحة التركي "لم نسجل في بلادنا أية إصابة بهذا الفيروس الذي ظهر في إفريقيا".

وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية إنه بحلول 21 مايو تلقت تقارير تفيد بوجود 92 إصابة مثبتة بمرض جدري القرود من 12 دولة، مشيرة إلى وجود 28 حالة أخرى مشتبه بإصابتها بالعدوى.

وكانت المنظمة قد أعلنت أن مرض جدري القرود تسبب في وفاة 58 شخصا في دولة الكونغو الديمقراطية منذ بداية العام الحالي في 87 منطقة داخل البلاد.

وأكدت الصحة العالمية في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" أنه تم تسجيل نحو ألف و284 حالة اشتباه بالإصابة بمرض جدري القرود منذ بداية العام حتى الـ 8 من مايو الجاري، بينها الحالات التي تم تسجيلها في الكونغو الديمقراطية.

وجدري القرود، مرض ناجم عن عدوى فيروسية شائعة  في غرب ووسط أفريقيا، وهذا الأسبوع، وصف مسؤولون ألمان التفشي بأنه الأكبر على الإطلاق في المنطقة.

وهوفيروس نادر شبيه بالجدري البشري، رغم أنه أخف، وتم رصده لأول مرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في السبعينيات، وزادت الحالات في غرب أفريقيا في العقد الماضي.

وتشمل أعراض المرض الحمى والصداع والطفح الجلدي الذي يبدأ على الوجه وينتشر إلى باقي أجزاء الجسم.

ولا يوجد لقاح محدد لفيروس جدري القرود، لكن جرعة من لقاح الجدري العادي توفر قدرا جيدا من الوقاية، نظرا لقرب الشبه بين الفيروسين، وحال حدوث عدوى بجدري القرود، عادة ما يستغرق الأمر من 5 إلى 21 يوما حتى تظهر الأعراض على الشخص المصاب.

ويمكن أن يصاب الناس بجدري القرود من خلال الاتصال الوثيق مع المصابين بالفيروس، وعادة ما تكون العدوى خفيفة ويتعافى معظم الناس في غضون أسابيع قليلة.

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