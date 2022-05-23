بعد الجائزة العالمية للرواية العربية.. أبرز الجوائز الأدبية من نوبل إلى بوكر

فازت رواية “على طاولة الخال ميلاد” للكاتب الليبي محمد النعاس، بالجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها الخامسة عشر لعام 2022، تم الإعلان عن اسم الفائز، أمس في الحفل الختامي لإعلان اسم الفائز من عدد من الروايات التي تم ترشيحها في القائمة المختصرة لعام 2022.

التكريم لا يعزز ثقة الكاتب فقط، بل يساعد أيضًا في إبراز الأعمال المهمة وفي بعض الأحيان الأقل شهرة، وفي عام 2021، تم نشر عدد من أعمال المؤلفين الجدد وتقديرهم لتنوعهم وفكرهم، ويرصد “صدى البلد” عدد من الجوائز الأدبية الشهيرة حول العالم.

جائزة بوكر

وهي جائزة أدبية رائدة في اللغة الإنجليزية، تمنح الجائزة للروايات المكتوبة باللغة الإنجليزية والمنشورة في المملكة المتحدة وأيرلندا،ويحصل الفائز على 50 ألف جنيه إسترليني و 2500 جنيه إسترليني لكل من المؤلفين الستة المختارين، ويضمن كل من الفائز والمؤلفين المختارين الحصول على جمهور عالمي من القراء.، وفي عام 2021 فاز بها الكاتب الأفريقي دامون جالجوت.

جائزة جنانبيث

جائزة جنانبيث هي جائزة هندية سنوية وهي أعلى جائزة أدبية في الهند، تكرم الكتاب الأدبي الإبداعي في أي من 22 معترف بها في الدستور الهندي، وتأتي برعاية المنظمة الثقافية بهاراتيا جنانبيث، وتحمل الجائزة اقتباس وجائزة نقدية ونسخة برونزية طبق الأصل لساراسواتي ، إلهة التعلم في الهند، وتأسست في عام 1961 مع منح الجائزة الأولى في عام 1965.

جائزه بولتزر

تُمنح جائزة بولتزر للإنجازات في الصحف والمجلات ومنصات الإنترنت والصحافة والأدب والمؤلفات الموسيقية في الولايات المتحدة. تم إطلاق الجائزة في عام 1917 بواسطة جوزيف بولتزر، الذي كان قد جمع ثروة من نشر الصحف. الجائزة تديرها جامعة كولومبيا في أبريل سنويا، ويحصل كل فائز على شهادة وجائزة نقدية قدرها 15 ألف دولار.

جائزة نوبل

تعد جائزة نوبل هي واحدة من أكثر الجوائز المرموقة في فئات مثل الفيزياء والكيمياء والأدب والسلام والطب والعلوم الاقتصادية، في عام 1895 وقع ألفريد نوبل وصيته لمنح ثروته لسلسلة من الجوائز في الفيزياء والكيمياء والطب والأدب والسلام. في عام 1968 ، أسس البنك المركزي السويدي الجائزة في العلوم الاقتصادية لإحياء ذكرى ألفريد نوبل، وفي عام 2021 ، مُنحت جائزة نوبل في الأدب للروائي عبد الرزاق قرنح عن مجال عمله.

جائزة “ساهيتيا أكاديمي - Sahitya Akademi”

تمنح الأكاديمية الوطنية الهندية للآداب التكريم الأدبي الهندي سنويًا للأعمال الهندية بأي لغة من لغاتها. أطلق الجائزة المخرج الهندي “ساتياجيت راي” في عام 1954، ويحصل الفائز على جائزة نقدية قدرها مليون روبية، والهدف منها الاعتراف بالتميز في الكتابة الهندية وتعزيزها، وتم تقديم الجائزة هذا العام إلى 24 فائزًا.