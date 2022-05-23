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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

منافسة بورشه كايين..  بولستار تعلن عن موعد طرحها لأول سيارة SUV في أسطولها

بولستار 3
بولستار 3

أعلنت "بولستار"، العلامة التجارية السويدية المتخصصة في المركبات الكهربائية مؤخرًا عن نتائجها المالية لأول أربعة أشهر من 2022 الذي بدا قويا فيما يتعلق بأرقام المبيعات، تضاعفت المبيعات على أساس سنوي لتصل إلى 13600 تقريبًا وتضاعفت الطلبات ثلاث مرات لتصل إلى حوالي 23000.

 

 لا تزال هذه أرقامًا صغيرة مقارنة بشركات صناعة السيارات الأكثر رسوخا في القطاع، لكنها دليلا قويا أن العلامة التجارية السويدية تنمو بسرعة وثبات، قال  توماس انجينلاس ، الرئيس التنفيذي لشركة "بولستار": "لقد وعدنا بالنمو ونفي بهذا الوعد".

بولستار 3

لم تكتف "بولستار" بإعلانها عن هذه الأخبار السارة الخاصة بالنتائج المالية والمبيعات بل قررت أن تعلن في باقي بيانها الصحفي أن تعلن عن موعد طرحها لسيارة بولستار 3 أول سيارة SUV رياضية متعددة الاستخدامات تنتجها الشركة.

 

جاء في البيان على لسان الرئيس التنفيذي لبولستار: "نؤمن أن نمونا في المستقبل سيكون بوتيرة أكثر تسارعا بدخولنا إلى سوق سيارات الدفع الرباعي وهو القطاع المطلوب بقوة حاليا، سندخله  في وقت لاحق من هذا العام مع طرحنا لسيارتنا الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية بولستار 3 في أكتوبر القادم، في خطوة طال انتظارها".

 

سيتم تصنيع بولستار 3 في الولايات المتحدة و الصين ، وأضاف البيان أن السيارة الجديدة "ستبرز بين عروض سيارات الدفع الرباعي الأخرى وتعزز مسار النمو القوي لدينا وستكون سبب في انتقالنا إلى المرحلة التالية".

 

ستكون بولستار 3 بنفس حجم وأبعاد منافستها بورشة كايين تقريبًا. ومن المرجح أن تقدم Polestar 3 بإصدارات أحادية وثنائية المحرك ببنية شحن 400 فولت والتي ستتفوق على سرعات الشحن القصوى الحالية في بولستار 2 والتي تبلغ 155 كيلو واط. ومن المتوقع أن يكون السعر في حدود الـ  70 ألف دولار ، مما يجعله منافسًا قويًا لسيارة كايين التي تعمل بالبنزين. تأمل الشركة في بيع 290 ألف سيارة بحلول عام 2025 (أي بزيادة قدرها 10 أضعاف أكثر مما بيعت في عام 2021).

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