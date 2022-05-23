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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة 295 من العاملين بالمنشآت الحكومية للتحقيق بالدلنجات

إحاله موظفيين للتحقيق
إحاله موظفيين للتحقيق

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار المتابعة المستمرة وتكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الإداري بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين.

وقامت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة إدارة الرقابة والمتابعة بالدیوان العام بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بالدلنجات بحملة انضباط إداري على المصالح الحكومية شملت المرور على "مستشفي الدلنجات المركزي - الادارة الصحية - الوحدات المحلية بقرى المسين وطيبة - الوحدات الصحية بقري طيبة والمسين وأبو مسعود - الجمعية الزراعية بالمسين " وأسفر المرور عن ضبط :-


 

- ٥٤ حالة غياب من العاملين دون سند قانوني بـعدد ٥ منشآت حكومية.


 

- و رصد ٢٤١ حالة ترك عمل دون سند قانوني بـ ٦ منشآت حكومية.


 

وعليه فقد تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


 

محافظ البحيرة المصالح الحكومية مستشفى الدلنجات محافظ الصحية اللواء هشام الرقابة والمتابعة

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