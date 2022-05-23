فلسطين: رفعنا ملف استشهاد شيرين أبو عاقلة للجنائية الدولية

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن الوزارة رفعت ملف اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف المالكي في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع "فيسبوك": "إسرائيل تستثمر عدم وجود مساءلة لارتكاب مزيد من الجرائم".

واستشهدت مراسلة قناة الجزيرة خلال تغطيتها اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين صباح الأربعاء 11 مايو الجاري، فيما هجمت الشرطة الإسرائيلية على جنازتها وأقدموا على ركل وضرب حاملي النعش وأطلقوا قنابل الصوت على حشد المشيعين في المستشفى الفرنسي.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال مراسم تأبين أبو عاقلة الرسمية في رام الله "رفضنا التحقيق المشترك مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأنها ارتكبت الجريمة ولأننا لا نثق بها". وأضاف أن السلطة الفلسطينية "ستتوجه فورا الى محكمة الجنايات الدولية لتعقب المجرمين".

وقد جددت وزارة الخارجية الأمريكية دعوتها لإجراء تحقيق شامل وشفاف في استشهاد أبو عاقلة، وشددت على ضرورة أن يتضمن التحقيق تحديد المسؤول عن القتل.

ووقّع 56 من أعضاء الكونجرس الأمريكي رسالة تطالب السلطات الأمريكية بإجراء تحقيق في استشهاد أبو عاقلة، حيث أعربوا عن قلقهم العميق إزاء ذلك داعين إلى حماية الصحفيين في كل أرجاء العالم مهما كلف الأمر.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن رفضه فتح تحقيق جنائي في ظروف اغتيال شيرين أبو عاقلة، فيما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مصدر عسكري أن الجيش الإسرائيلي حدد البندقية التي يحتمل أن تكون قد أطلقت منها الرصاصة.