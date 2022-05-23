«عليا الطلاق أبوظ الجوازة».. لماذا هددت بوسي الحضور ومن هو هشام ربيع زوجها ؟

احتفلت الفنانة بوسي بحفل زفافها، على رجل الأعمال ومصفف الشعر هشام ربيع، الأحد الماضي، في أحد فنادق القاهرة، وسط حضور كبير من أصدقائها في الوسط الفني، وظهرت بإطلالة أُعجب بها متابعيها ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة بوسي من خلال حفل زفافها وهي غاضبة أثناء فقرة إلقاء بوكية الورد الخاص بالعروسة، وحولها الكثير من الفتيات والفنانات يحتفلن بزفافها.

«عليا الطلاق أبوظ الجوازة عادي»

ظهرت المطربة بوسي في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من فرقة إلقاء بوكية الورد الخاص بالعروسة، وهي غاضبة، وتقول « عليا الطلاق أبوظ الجوازة عادي.. انا هابة مني »، بينما لم يظهر زوجها بجانبها في تلك الفقرة، وكانت الفتيات مصطفين خلفها في انتظار إلقاءها بوكية الورد.

إطلالة بوسي في حفل زفافها

تداول الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من حفل زفاف الفنانة بوسي وزوجها رجل الأعمال هشام ربيع، متحدثين عن إطلالتها التي أثارت إعجابهم، حيث أرتدت فستانًا بتوقيع مصمم الأزياء الشهير هاني البحيري.

إطلالة بوسي في حفل زفافها

من هو هشام ربيع زوج بوسي؟

يعتبر مصفف الشعر هشام ربيع، رجل أعمال يمتلك أحد المولات التجارية في التجمع الخامس، ولديه صداقات متعددة داخل الوسط الفني.

يُعد هشام ربيع أحد الشخصيات التي برعت في مجال تصفيف الشعر، حيث واكب الموضة والجمال في الوقت الراهن، وجمعته علاقة حب قوية مع الفنانة بوسي، انتهت بالزواج، مساء أول أمس الأحد، في حفل زفاف كبير بأحد فنادق القاهرة، وسط حضور كبير من الأصدقاء والفنانين من الوسط الفني، الذين هنأوهم متمنيين لهما زفافا سعيدا.

الزواج الأول لـ بوسي

تزوجت الفنانة بوسي للمرة الأولى من وليد فطين مدير أعمالها الخاص، لكن العلاقة بينهم لم تدم طويلاً، بعد أن انجبت منه ابنها ياسين، وحدثت بينهم الكثير من الخلافات بعد أن كشفت خيانته الزوجية لها، حيث قامت بضبطه في المنزل بصحبة إحدى الراقصات، ومن ثم رفعت دعوى خلع ضده وقامت باتهامه بقضية حيازة سلاح ناري داخل منزل، وحصل على عقوبة السجن لمدة 6 سنوات.