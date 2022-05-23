إيران تتهم إسرائيل باغتيال ضابط الحرس الثوري.. وتؤكد: انتظروا صفعة قاسية

اتهمت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال الضابط في الحرس الثوري الإيراني، العميد حسن صياد خدائي.

وحسب كالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، قال أمين مجلس أمن البلاد ومساعد وزير الداخلية الإيراني للشؤون الأمنية مجيد مير أحمدي، إنه "على المجرمين الذين ارتكبوا مثل هذه الجريمة، الانتظار لتلقي صفعة قاسية من إيران، لأن انتقامها سيكون قاسياً لدرجة أنه سيجعلهم نادمين على أفعالهم”.

وأوضح مير أحمدي، أنه "تم تشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة الأمنية والعسكرية لمتابعة التحقيقات، على أن تعلن النتائج بعد انتهائها"، مؤكدا أن "الكیان الصهیوني نفذ جریمة اغتيال الشهيد حسين صياد خدائي وأن الانتقام الصعب ينتظرهم".

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، قال إن "اغتيال خدائي في طهران، يظهر مزاعم الأمريكيين وحلفائهم حول حقوق الإنسان الكاذبة”.

واضاف: "في رأينا أن مركز الإرهاب والتخطيط وصنع السياسات للأعمال الإرهابية في العالم هما الولايات المتحدة والكيان الصهيوني".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الأحد، اغتيال العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي خلال عملية إرهابية جنوبي طهران".