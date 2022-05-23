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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيديو وصور

يتقدمهم أشرف.. الفنانون يقدمون واجب العزاء في وفاة سمير صبري

صدى البلد

حرص الفنانون أشرف زكى وأشرف عبد الباقى ومحمد أبو داود وإيهاب فهمي ومحمد محمود عبد العزيز، على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل سمير صبري بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

 

ورحل عن عالمنا الفنان سمير صبري يوم الجمعة الماضي عن عمر ناهز الـ86 عامًا، بعد صراع مع المرض  الذي عانى منه عامًا كاملًا.

 

وأعلن خبر الوفاة عدد من النجوم منهم الفنان مصطفى درويش، حيث نشر صورة من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك” وعلق عليها قائلاً: “البقاء لله وحده الأستاذ سمير صبري في ذمة الله، الله يرحمه”.

 

وأقيمت صلاة الجنازة على سمير صبري بمسجد الشرطة بالشيخ زايد ليتم دفن الجثمان في الإسكندرية بمقابر الأسرة.

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اشرف زكي محمود عبد العزيز الاسكندرية الشيخ زايد مصطفى درويش محمد محمود عبد العزيز

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