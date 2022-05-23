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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال اجتماعه بمجلس الإدارة..

وزير السياحة يبحث إمكانية إنشاء جمعية أصدقاء المتحف القومي للحضارة المصرية

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

ترأس اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، في أولى جلساته المنعقدة بعد افتتاح قاعة النسيج المصري، وذلك بمقر المتحف بالفسطاط.

واستهل الدكتور خالد العناني الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس مقدماً لهم التهنئة بافتتاح قاعة النسيج المصري بالمتحف يوم 18 أبريل الماضي تزامنًا مع الاحتفال بيوم التراث العالمي، كما توجه بالشكر لفريق العمل من الأثريين والمرممين وأعضاء اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي على كل ما بذلوه من جهد لتجهيز وافتتاح القاعة، واصفاً إياها بأحد الإنجازات غير المسبوقة،  متمنياً  للمتحف المزيد من التقدم والنجاح المرجو لهذا الصرح العظيم.

وقام الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، خلال الاجتماع، باستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بإيرادات المتحف وتزايد الإقبال على زيارته من المصريين والسائحين، مشيرًا إلى وجود طفرة ملحوظة من حيث أعداد الزائرين خلال الأشهر القليلة الماضية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما قام الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف بإطلاع المجلس على أبرز الفعاليات والأنشطة السياحية والفنية والثقافية المختلفة التي استضافها المتحف خلال الفترة الماضية منها عرض مونولوج “من فات قديمه تاه”، وعرض الفلامنكو الشهير بالتعاون مع السفارة الإسبانية، كما استضاف المتحف أمس حفل ختام بطولة العالم للاسكواش، إضافة إلى قيام المتحف بتنظيم عدد من ورش العمل للحرف التقليدية والتراثية المختلفة.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة عدد من الموضوعات التي من شأنها تعمل على تنمية الموارد المالية للمتحف، إضافة إلى مناقشة إمكانية إنشاء جمعية أصدقاء المتحف القومي للحضارة المصرية على غرار جمعية أصدقاء المتحف المصري بالتحرير وهي جمعية أهلية غير هادفة للربح وتعمل على تنمية المجتمعات المحيطة بالمتحف.
 

وزارة السياحة والآثار وزير السياحة والاثار المتحف القومي للحضارة المصرية قاعة النسيج السياحة

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