الديهي: البعض يريد أن يخلق اضطرابات في مصر ويستغل الأزمات التي تحدث..فيديو

قال الإعلامي نشات الديهي، إن هناك دعوات مغرضة تتم خلال تلك الفترة، محذرا المصريين “ متسلمش دماغك لحد إحنا محتاجين نغير أفكارنا”.

وأضاف نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “ten”، ان العالم الأن يعاني من أزمة إقتصادية وأزمة غذاء، ولكن البعض يريد أن يخلق إضطرابات في مصر، ويسعى إلى تخريب الدولة.

وتابع مقدم برنامج بالورقة والقلم، أن القيادة السياسية تواصل العمل بالليل والنهار من أجل بناء الدولة، حتى تكون الدولة قوية.

وأشار نشات الديهي، ان الدولة المصرية تتعرض لمؤامرات كبيرة، ومرت بتجارب صعبة، خلال الأعوام الأخيرة، ولكن القيادة السياسية تسعى للتخلص من تلك الأزمات وبناء الدولة.