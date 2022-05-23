مركز طقس العرب: العاصفة الترابية تتجه نحو السعودية

مرت بالعراق والكويت..

قال محمد الشاكر رئيس مركز طقس العرب، تفاصيل العاصفة الترابية التي اجتاحت الأراضي العراقية والكويتية خلال الأيام الماضية .



وقال محمد الشاكر في مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي "، :" سبب العاصفة الترابية هو دخول كتلة هواء باردة لمنطقة بلاد الشام مما ادى إلى سرعات رياح شديدة أدت إلى حدوث عواصف ترابية ".

وأضاف محمد الشاكر :" العواصف الترابية حدثت حوالي 6 مرات حتى الآن"، مضيفا:" وجود جفاف كبير أدى إلى تفكك التربة وذلك يساعد على حدوث العواصف الترابية ".



وتابع محمد الشاكر :" العاصفة الترابية دخلت الأراضي العراقية واتجهت نحو الكويت وتتجه نحو أجزاء واسعة من الأراضي السعودية ".

واكمل محمد الشاكر :" تستمر العاصفة الترابية في الزحف نحو الجنوب وتستمر العاصفة الترابية حتى يوم الأربعاء بالمملكة العربية السعودية ".

