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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كيف تعرف أن آيفونك مخترقك وأفضل تطبيقات لحمايته

كيف تعرف أن آيفونك
كيف تعرف أن آيفونك مخترقك وأفضل تطبيقات لحمايته

تعرف هواتف آيفون بأنها الهواتف الأكثر أمانا بسبب طبيعة وميزات نظام iOS الخاص بها، ولكن على الرغم من ذلك فإن هواتف آيفون تتعرض لمعدد كبير من مشكلات الاختراق وعادة ما يكون المستخدمون عرضة لفيروسات خبيثة.

 

وبحسب موقع Cyber news فإنه غالبا ما يتم استهداف هواتف آيفون من خلال رسائل البريد الإلكتروني التصيدية والإعلانات الضارة وغيرها حيث أنها غير محصنة تماما ضد مثل هذه المشكلات، ولكن هناك عدد من الطرق التى يمكن بها حماية هاتفك الآيفون وكذلك علامات تدل على ما إذا كان هاتفك مخترق أم لا ؟  

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كيف تعرف أن هاتفك الآيفون مخترق؟

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كيف تعرف أن آيفونك مخترقك وأفضل تطبيقات لحمايته 

 

- نفاد البطارية بسرعة كبيرة 

يمكن أن يكون استنزاف بطارية هاتفك الآيفون بسرعة كبيرة علامة على أن هناك شيئًا ما يحدث، حيث قد يعني هذا فقط أن هناك إعدادًا تحتاج إلى تغييره ، أو قد يعني أن جهازك قد تم اختراقه.

 

-وجود تطبيقات غريبة لم تقم بثبيتها

إذا كانت لديك بعض التطبيقات المثبتة على هاتفك والتي تبدو غريبة بالنسبة لك ، أو لا تتذكر تثبيتها ، فمن المحتمل جدًا أن يكون هاتفك الآيفون قد تعرض للاختراق.

 

-استهلاك الكثير من البيانات واستهلاك سعة كبيرة من الإنترنت  

إذا وجدت أنك تستهلك الكثير من بيانات الإنترنت ووصلت إلى الحد الأقصى من سعة استخدام الإنترنت دون الدخول على مواقع أو تطبيقات تستهلك كميات كبيرة من الإنترنت، فمعنى ذلك أن هناك مؤشر على أن هناك أحد ما يخترق هاتفك.

 

كيفية حماية هواتف آيفون من الاختراق

 

تعطيل التسجيل التلقائي لكلمات المرور

يعد التسجيل التلقائي لكلمات المرور أمرا خطيرا للغاية، حيث يتم تخزين معلومات بطاقة الدفع الخاصة بك في ميزة الملء التلقائي في متصفح سفاري، ويجب الانتقال إلى الإعدادات ثم الدخول على متصفح سفاري، ثم الدخول على الملء التلقائي، ثم الغاؤه تماما.  



تثبيت التحديثات بانتظام

حافظ على التحديثات الخاصة بهاتفك الآيفون، حيث يعد هذا الإجراء البسيط ضروريًا للحصول على إصلاحات للأخطاء العشوائية والثغرات الأمنية والوصول إلى ميزات جديدة، حيث أن الاستمرار في تصحيحات الأمان يقيك من فرصة استهدافك أو استهداف معلوماتك الشخصية.

 

أفضل تطبيقات لحماية هواتف آيفون من الاختراق

 

تطبيق Norton 360

كيف تعرف أن آيفونك مخترقك وأفضل تطبيقات لحمايته 

 

ويعمل تطبيق Norton 360 Antivirus لنظام iOS على تصفية الرسائل النصية غير المرغوب فيها التي قد تحتوي على محاولات التصيد الاحتيالي، حيث يحذرك التطبيق أيضًا من شبكات wifi غير الآمنة ويصلح العديد من نقاط الضعف في هاتفك، كما ستمنعك ميزة حماية الويب من زيارة المواقع المشبوهة .

 

تطبيق TotalAV 

TotalAV antimalware
كيف تعرف أن آيفونك مخترقك وأفضل تطبيقات لحمايته 

 

ويتضمن تطبيق TotalAV المدفوع عدد من الميزات منها أنه يحمي هاتفك الآيفون في الوقت الفعلي بينما يعمل الأخير كأداة VPN كاملة، كما يقم كشفا لمعدلات الفيروسات القوية كما سيمنع أي تهديدات من دخول هاتفك.

 
تطبيق McAfee

McAfee banner
كيف تعرف أن آيفونك مخترقك وأفضل تطبيقات لحمايته 

 

و يمنع التطبيق أي تهديدات عبر الإنترنت من الدخول إلى نظامك بفضل ميزة الحماية في الوقت الفعلي، كما يقوم بإجراء عمليات فحص منتظمة لأمان النظام لاكتشاف هجمات wifi والبرامج القديمة.
 

هواتف آيفون فيروسات خبيثة الإختراق استهداف هواتف آيفون حماية هاتفك الآيفون تطبيقات لحماية هواتف آيفون

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