فى ليلة تألق عواد.. الزمالك يتأهل إلى نهائي كأس مصر2021 بالفوز على أسوان

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أسوان بهدفين لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد المقاولون العرب ، في نصف نهائي كأس مصر الموسم الماضي (2020-2021).

تقدم أسوان عن طريق محمد ناجي جدو فى الدقيقة 9 من زمن المباراة ، بعدما ارسل محمد رزق تمريرة عرضية من جهة اليسار حولها جدو براسية قوية ارتدت من العارضة ليتابعها جدة مرة ثانية بتسديدة مرت من بين قدمي عواد لداخل الشباك.

وتعادل للزمالك محمود علاء فى الدقيقة 34 ، من الضربة الركنية من الجانب الأيمن من زيزو ليستقبلها محمد عبد الغني برأسه ويتابعها علاء بقدمه داخل شباك حارس أسوان.

وجاء هدف الزمالك الثاني عن طريق أوباما فى الدقيقة 36 بعدما تلقي عرضية أرضية من أشرف بن شرقي ليسدد بباطن القدم داخل الشباك.

واستطاع محمد عواد حارس الزمالك أن يحافظ على تقدم الفريق الأبيض بالتصدي لركلة الجزاء المُسددة من محمد رزق لاعب أسوان في الدقيقة 55 من زمن المباراة.

وواصل محمد عواد تألقه وتصدى لركلة جزاء ثانية فى الدقيقة 75 من زمن المباراة من لاعب أسوان احمد دحروج .

وتأهل الزمالك بهذا الفوز إلى المباراة النهائية لكأس مصر الموسم الماضي (2020-2021) ، ليواجه الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز .

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