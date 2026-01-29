الأرجنتين .. انفجار قوي يضرب مناطق تيجري وسان فرناندو في بوينس آيرس

شهدت مناطق تيجري وسان فرناندو في بوينس آيرس، الأرجنتين إنفجارا قويا لم يُعرف سببه حتي الأن ، ولم يتم بعد التأكد من عدد الضحايا أو حجم الأضرار الناجمة عن الحادث.

ويكافح رجال الإطفاء في باتاجونيا بالأرجنتين حريق غابات أتى على أكثر من 30 ألف هكتار، وتم نشر نحو 500 عنصر إطفاء في مقاطعة تشوبوت جنوب البلاد لمواجهة تجدد بؤر حرائق الغابات التي التهمت منذ شهر ديسمبر الماضي أكثر من 30 ألف هكتار من الغابات.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية، في نشرتها الفرنسية ، في وقت سابق ، أن 170 عنصر إطفاء آخر يعملون على احتواء النيران في بويرتو باتريادا، قرب الحدود مع تشيلي، حيث دمرت الحرائق التي اندلعت مطلع شهر يناير الجاري، أكثر من 22 ألف هكتار.

من جانبهم، أكد المحققون وجود غازات قابلة للاشتعال في نقطة اندلاع الحريق.

وأفادت السلطات المحلية في الأرجنتين أيضا بوجود عدة بؤر حرائق إضافية في مناطق أخرى من مقاطعة تشوبوت قرب بلدة تشوليلا، وقد بات معظمها تحت السيطرة حاليا.