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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بدء أعمال رصف الشوارع بمنطقة الأحمدي ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة

بدأ أعمال الرصف
بدأ أعمال الرصف

شهدت منطقة الأحمدي بالأعصر بدء  أعمال الرصف بالأسفلت للشوارع الرئيسية بها ، وذلك ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة بمدينة دمياط الذى يجرى بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية ،حيث يشمل 7 مناطق وهي "المنطقة القديمة ،السيالة، السنانية ، الأعصر،غيط النصارى، شط الملح والمنيا".

وفى هذا السياق،، تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تلك الأعمال، بعد تنفيذ عمليات مد واحلال شبكات المرافق بالمنطقة.

وشددت محافظ دمياط، على الجهات المُنفذة بالالتزام بالجدول الزمنى للمشروع، و كذلك المواصفات والمعايير الخاصة بأعمال الرصف..

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