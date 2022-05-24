وزير التموين: ارتفاع سعر برميل البترول زاد قيمة شحن المحاصيل والمنتجات المستوردة

قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين، انه في بداية موجة التضخم العالمية وصل برميل البترول الي أكثر من 100 دولار وهذا ادي الي زيادة تكلفة الشحن وتكلفة الصناعة.

واضاف على المصيلحي خلال لقاءه ببرنامج " الحكاية" المذاع على قناة mbc مصر، أنه بمجرد زيادة اسعار البترول يؤدي الي زيادة المحاصيل الزراعية التي ينتج منها الطاقة وهذا ادي الي زيادة اسعار السكر والذرة، وهو ما ادي أيضا الي غلاء الحبوب البديلة، مما نتج عنه موجة تضخم عالمية .



وأوضح الدكتور على المصيلحي ، أن الدول الصناعية بدأت تعمل مرة أخرى بعد كورونا وهذا ادي الي زيادة الطلب على الطاقة.

وتابع أن مصر وقت كورونا لم تتوقف المصانع بها مثل دول أوروبا، ف كانت تعمل بـ3 ورديات وهذا ادي الي زيادة صادرات مصر إلى 50% .