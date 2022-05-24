عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شكرا على الشاي والعشاء.. رسالة من الرئيس الأمريكي لرئيس وزراء اليابان.. صور

الرئيس الأمريكي في
الرئيس الأمريكي في اليابان

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، الشكر إلى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، وزوجته على الاستقبال.

وكتب بايدن في تغريدة على تويتر: "شكراً لرئيس الوزراء كيشيدا والسيدة كيشيدا على الترحيب الحار في اليابان وعلى استضافة حفل الشاي والعشاء أمس".

وكان أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن على أهمية التحالف بين الولايات المتحدة واليابان ، مشددا على أنه أصبح أكثر عمقا وقوة ، معربا عن تأييده لرغبة طوكيو أن تصبح عضوا دائما في مجلس الأمن.


وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني في العاصمة "طوكيو"، إنه يعمل مع اليابان من أجل نشر الأمن والاستقرار في منطقة الهندي والهادي وجعلها هادئة وحرة ، مؤكدا أنهم يعملان على التصدي لما يواجهه العالم من أزمات..


وأكد الرئيس الأمريكي على ضرورة إصلاح مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، معربا عن تأييده لرغبة اليابان بأن تصبح عضوا دائما فيه، وأن الولايات المتحدة ستحاسب جميع المتورطين في الحرب الروسية على أوكرانيا ، مؤكدا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيدفع ثمنا باهظا لحربه على أوكرانيا.


وأضاف الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة لن تقف صامتة أمام أي محاولة للاعتداء على تايوان، مؤكدا تقديمه كافة الوسائل التي تساعد في الدفاع عنها بوجه أي غزو صيني.


وفيما يخص الوضع الاقتصادي والتضخم الذي تواجه الولايات المتحدة ، قال الرئيس الأمريكي أن لدى واشنطن بعض المشاكل ، لكن الوضع المستقر ، مشيرا إلى أن إدارته تحاول التحول إلى الطاقة المتجددة النظيفة، موضحا أنهم يعملوا بجدية مع المزارعين لمواجهة أي أزمات غذائية محتملة .

رئيس وزراء اليابان الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي فلاديمير بوتين مجلس الأمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 175 جنيها

«عليا الطلاق أبوظ الجوازة».. لماذا هددت بوسي الحضور ومن هو هشام ربيع زوجها ؟

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

موسمان بـ2 مليون دولار .. تفاصيل صفقة انضمام بن شرقي لـ الأهلي

شعبة الدخان: زيادة أسعار السجائر قريبا واستقرار المعسل

يدعم الجماعات الإرهابية.. عمرو واكد يسب سيدات مصر وتحرك عاجل ضده

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

بوسي ترقص في حفل زفافها برفقة نجوم الفن.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

انفجار طائرة مسيرة قرب قاعدة فيكتوريا بمطار العاصمة العراقية بغداد

قيام الليل قبل أذان الفجر بأقل من ساعة.. هل فاتك ثوابه؟

ناقد رياضي: الأهلي مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

إسماعيل ياسين في ذكرى رحيله.. أهم أفلامه وحقيقة وفاته فقيرا

موتورولا تستعد لإطلاق Motorola Razr 3 بميزات تنافس هواتف سامسونج

جيلي امجراند تخطف الانظار من جديد بتقنيات 2023 .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تساقط شلالات نياجرا باللونين الأزرق والأخضر |صور

انطلاق أول رحلة طيران بطاقم كامل من النساء السعوديات |صور

البعض يذهب للمأذون دائما.. كيف تنقل فنانون من زواج لآخر في أيام؟

كريستين ستيوارت وأبطال Crimes of the Future على السجادة الحمراء لمهرجان كان

فيديو

بعد محضر شيرين عبدالوهاب .. عقوبات قانونية في انتظار حسام حبيب.. فيديو

حيلة شيطانية .. رجل وزوجته يسرقان سيارة في النزهة فكانت المفاجأة “فيديوجراف”

وزنه 200 كيلوجرام.. هاشتاج ينجح في علاج شاب سعودي يعاني ممن السمنة

دخل راسه جوا عربيتي.. سالي عبد السلام تروي تفاصيل تعرضها للتحرش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

اﻟﻤﺰﻳﺪ