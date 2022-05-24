مصرع سائق دراجة بخارية في حادث تصادم مع سيارة أجرة بالسويس

لقى صبى مصرعه أثناء قيادته لدراجة بخارية واصطدامه بسيارة أجرة فى قلب مدينة السويس فى الساعات الأولى من فجر اليوم.



كان الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق الإسعاف بالسويس بلاغا أثر حادث تصادم سيارة أجرة تاكسي رقم ط س د 4327 مع دراجة بخارية بدون لوحات معدنية دوران اليهودية بشارع النيل الأربعين.



بمعاينة موقع الحادث تبين وجود جثة بمكان البلاغ وتم نقلها لمشرحة السويس العام بعد عمل المعاينة بجمع البيانات.



تبيتن من تقرير الدكتور محمد محمد طنطاوى مدير مرفق الإسعاف بالسويس أن الجثة لصبى يدعى أحمد حسن علي، 15 سنة، كفر كامل، دائر قسم شرطة الأربعين.



تم تحرير محضر بالحادث.