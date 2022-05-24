الزمالك يرفض خوض مباراة الداخلية في كأس مصر الموسم الجديد

كشف أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك أنه سيتم مخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم رسميا لرفض خوض مباراة الداخلية في كأس مصر الموسم الجديد، قبل انتهاء بطولة الكأس للموسم الماضي.

وأكمل المشرف على الكرة :" ليس من المنطقي أن نخوض بطولتي كأس في نفس التوقيت بلوائح مختلفة".

وفاز فريق الزمالك على أسوان بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على استاد المقاولون العرب في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر ليتأهل الأبيض للمباراة النهائية.

وينتظر الزمالك الفائز من لقاء بتروجت أمام الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الثمانية لملاقاته في النهائي.