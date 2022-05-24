عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الحوار الوطني تحد جديد للأحزاب للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة

حازم الجندي ، عضو
حازم الجندي ، عضو مجلس الشيوخ

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الإستراتيجي: إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للأحزاب لإجراء حوار وطني شامل, يأتي تزامناً مع الانتقال نحو مشارف الجمهورية الجديدة التي يكون للأحزاب والقوى السياسية فيها دور فعال؛ مشيرا إلى أن الحوار الوطني سيكون مهمة جديدة مُلقى على عاتق الأحزاب بتكليفات رئاسية الأمر الذي يتطلب من كل حزب غض النظر عن المصالح الفردية أو الشخصية والمضي معا نحو تحقيق المصلحة العامة للدولة.

 

وأكد الجندي، في بيان له، أن الحوار الوطني فرصة جديدة لدعم الحياة السياسية والحزبية في مصر، بما يحقق في النهاية الوصول إلى آليات تنفيذ خطوات الإصلاح السياسي والذي بدأ في مصر منذ تولي القيادة السياسية بزعامة الرئيس السيسي مقاليد الحكم ، والذي آمن بدور الأحزاب والقوى السياسية في المشاركة بتحمل المسؤولية الوطنية للنهوض بالدولة.

 

وحول مستهدفات الحوار الوطني، أشار الجندي، إلى أن هناك أولوية قصوى للجانب الاقتصادي على مائدة الحوار الوطني ، وذلك في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي يمر بها العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية ، ومن قبلها أزمة كورونا، والتي كان لها تداعيات اقتصادية سلبية أثرت على اقتصاديات دول عظمى ، الأمر الذي يجعل للمحور الاقتصادي أولوية على طرح الحوار الوطني للوصول من خلاله إلى إيجاد حلول يمكن اتباعها لتخفيف العبء من على كاهل المواطن لاسيما محدود الدخل المتأثر بسرعة بأي تخبط اقتصادي.

 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هناك أولويات كبيرة على مائدة الحوار الوطني تتمثل في كيفية دعم الدولة المصرية في مجابهتها للإرهاب، فضلا عن النظر إلى آليات تنفيذ القرارات الاقتصادية التي أعلن عنها دولة رئيس الوزراء خلال المؤتمر الأخير ، باعتبار أن مردودها إيجابي في دفع عجلة الإنتاج وتهيئة بيئة استثمارية على أعلى مستوى.

 

وطالب الجندي، الأحزاب وكافة القوى السياسية بضرورة صياغة مسودة نهائية يتضمن فيها أولويات المشكلات التي توجد في المجتمع ومحاولة فتح باب نقاش موسع حولها يأتي بنتائج يتم الاستفادة منها في مواجهة التحديات والتداعيات التي تمر بها مصر، فضلا عن وضع المواطن محور أولي للمناقشة والعمل على تفنيد المشكلات الحيوية التي تواجهه بما سينعكس في النهاية على تحقيق الصالح العام.

حازم الجندي مجلس الشيوخ السيسي الجمهورية الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 175 جنيها

«عليا الطلاق أبوظ الجوازة».. لماذا هددت بوسي الحضور ومن هو هشام ربيع زوجها ؟

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

موسمان بـ2 مليون دولار .. تفاصيل صفقة انضمام بن شرقي لـ الأهلي

يدعم الجماعات الإرهابية.. عمرو واكد يسب سيدات مصر وتحرك عاجل ضده

ميدو: الخطيب أعطى درسا في الإدارة الرياضية والأهلي فوق الجميع| فيديو

ترشيحاتنا

شوبير: مصابو الأهلي في تحسن ويتعافون قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

عبدالغفار يلتقي تيدروس أدهانوم لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الصحية

الصحة العالمية تشيد بجهود مصر في مواجهة الأمراض والأوبئة

ميدو بعد فوز الزمالك على أسوان: رئيس النادي شكله عنده حق

على هامش دافوس.. شكري يلتقي نظيره الأردني ويبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

شرم الشيخ تحتضن كأس أفريقيا والبحر المتوسط والبطولة العربية للترايثلون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الحب ما قتل.. طالب ياباني يعبر عن عشقه لصديقته الهولندية بالتهامها

الكشف عن 22 غرفة سرية أسفل تاج محل.. ومفاجأة بشأن ما بداخلها

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "خالد - 20" بالمنطقة الجنوبية العسكرية

والنبي سيبوه.. قصة شيرين وحسام حبيب من الحب حتى التهديد بسلاح ناري

فيديو

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "خالد - 20" بالمنطقة الجنوبية العسكرية

قصة وفاة حنين الرازقي وشهادة والدتها تثير التساؤلات في بورسعيد.. فيديو جراف

بعد محضر شيرين عبدالوهاب .. عقوبات قانونية في انتظار حسام حبيب.. فيديو

حيلة شيطانية .. رجل وزوجته يسرقان سيارة في النزهة فكانت المفاجأة “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

اﻟﻤﺰﻳﺪ