حملات مكبرة للنظافة ورفع الأتربة والقمامة بالمنطقة المركزية في الدقهلية

استمرت الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها، من خلال معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة.

وقال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إنه تم رفع 287 طن قمامة و8 أطنان أتربة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية بالمنطقة المركزية، وذلك بمشاركة 83 معدة، منها سيارات قلاب حمولة ما بين 5 و10 و20 طنا ومكابس و4 لودر بوكيت و2 لودر كبير و4 سيارات نصف طن و2 سيارة كهرباء.

من جانبه، أوضح المحاسب نادر محيي الدين، رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت جميع القطاعات بالمنطقة المركزية، حيث تم المرور على شارع الجيش وشارع الجمهورية وشارع المشاية وشارع الثانوية وشارع الترعة وامتداد شارع جيهان ومنطقة الجلاء وشارع مستشفى الصدر وشارع النخلة وشارع سعد زغلول وشارع بورسعيد وشارع كلية الآداب ومناطق الجامعة و المجزر وسندوب.

وأكد أنه تم رفع كفاءة الحدائق العامة والمفتوحة، ومنها حديقة شجرة الدر، كما تمت صيانة الخلايا الكهربائية وتدعيم الإنارة بشارع رشاد قاسم وشارع الجيش، وتمت متابعة أعمال الورشة الصناعية بشرق المنصورة لصيانة الأعلام أمام مبنى المحافظة، كما تم رفع صناديق القمامة بشارع الجمهورية لإعادة صيانتها وتمهيدا لرصف الشارع، وهذا وقد استمر العمل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

وأكد المحافظ المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.

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