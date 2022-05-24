على هامش دافوس.. شكري يلتقي نظيره الأردني ويبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

التقى وزير الخارجية سامح شكري، على هامش اجتماعات منتدى دافوس، بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي.

وصرَّح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين أعربا عن اعتزازهما بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، فضلًا عن التطرق لسبل تعزيز تلك العلاقات سواء في سياقاتها الثنائية المتعددة، أو الثلاثية مع العراق الشقيق في إطار آلية التعاون الثلاثي.

وأضاف حافظ أن الوزيرين بحثا أيضًا مُستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيما القضية الفلسطينية والتطورات الجارية فيها، والأوضاع في المنطقة العربية؛ حيث شهد اللقاء توافقًا في الرؤى حيال ضرورة الدفع قُدمًا بتغليب الحلول السياسية لقضايا المنطقة، على نحو يدفع بتثبيت السلم والاستقرار ، ويلبي تطلعات الشعوب العربية نحو الازدهار والرخاء.