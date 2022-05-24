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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو لمرتضى منصور: خليك صريح مع الجمهور وهيضربلك تعظيم سلام |فيديو

صدى البلد

وجه أحمد حسام ميدو رسالة خاصة لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مشددا على ضرورة أن يكون صريحا مع جماهير القلعة البيضاء.


قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مش زعلان من الجماهير، زعلان من التبريرات بالسذاجة دي، مشكلة الزمالك مش في الاستاد، المشكلة في نوعية اللاعبين" 
أضاف: "جمهور الزمالك بيحب مرتضى منصور ليه، عشان مرتضى صريح معاهم، ولكن مرتضى لو فقد جزءا من الصراحة معاهم، هيفقد جزءا كبيرا من حب جماهير الزمالك".

 
وواصل: "رئيس النادي عنده فرصة تاريخية ليكون صريحا مع الجمهور، خاصة أن هناك الكثير من اللاعبين عقودهم هتنتهي ممكن مرتضى يقول بصراحة إن الزمالك هيتم بناؤه من جديد وبوعد الجمهور بصفقات قوية تعيد الزمالك إلى هيبته" 


وختم حديثه قائلا: "حتى لو الزمالك خرج مركز خامس في الدوري بس مرتضى منصور كان صريحا مع الجمهور بالأسباب الحقيقية لتراجع أداء الزمالك سيضرب له الجمهور تعظيم سلام".

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