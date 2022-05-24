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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اعرف بلدك..تعرف على أهم أنشطة وزارة السياحة والآثار لرفع الوعي لدى المواطنين

حملات الوعى
حملات الوعى

 نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي خلال الأربعة أشهر الماضية العديد من الأنشطة التفاعلية من رحلات وندوات توعوية سياحية، وورش عمل بالمحافظات المصرية المختلفة لتنشيط  السياحة الداخلية ونشر الوعي السياحي والأثري بين المواطنين.

وأوضح ماجد أبو سديرة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة أنه في هذا الإطار فقد تم تنظيم  نحو47  رحلة توعوية سياحية ضمن مبادرة "أعرف بلدك" التي أطلقتها الوزارة في ديسمبر 2020 لتنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي والأثري للمواطنين وإثراء معارفهم وتجاربهم بما تتمتع به بلدهم من مقومات سياحية وأثرية متنوعة، حيث تم تنظيم رحلات اليوم الواحد لزيارة عدد من المعالم السياحية والأثرية بكل من القاهرة، والجيزة، والأقصر، وأسوان، والغردقة، والفيوم، والمنيا، وبورسعيد، والإسكندرية.

كما شملت هذه الأنشطة التفاعلية التي تنظمها الهيئة المواطنين بكل من القاهرة، والقليوبية، والجيزة، والإسكندرية، والأقصر، وأسوان، والمنيا، والغردقة، وشرم الشيخ، وعدد من المحافظات الحدودية "سيوة، والعريش، والوادي الجديد، ومطروح"،  بالإضافة إلى أنها امتدت لتشمل المواطنين بكل من الفيوم، وقري محافظة الشرقية، والقناطر الخيرية، وبنى سويف، والحوامدية، والإسماعيلية، والمنوفية، وأسيوط، وسوهاج.

وأشارت إيمان عبد الرحمن مدير عام المكاتب الداخلية بالهيئة إلى أنه تم خلال الثلث الأول من العام الجاري تنظيم  أكثر من 100 ندوة توعوية سياحية وورشة عمل حضرها أكثر من 5000 شخص ما بين أطفال، وشباب، وذوي همم، وكبار السن، والمرأة، بالإضافة إلى طلاب المدارس والجامعات والمعاهد، والأبطال الرياضين من مراكز الشباب، ودور الأيتام وغيرهم.

وأوضحت أن هذه الندوات وورش العمل تناولت أهمية السياحة كأحد مصادر الدخل القومى، والمبادرات التي أطلقتها الوزارة لتنشيط السياحة الداخلية، وكيفية التعامل بطريقة صحيحة مع السائحين، بالإضافة إلى استعراض الأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة التى يتمتع بها المقصد السياحى المصرى. كما تم تنظيم مسابقات عن الأماكن السياحية بمصر وورش رسم للمعالم السياحية والأثرية، وورش عمل عن كيفية نحت التماثيل عند المصري القديم، بالإضافة إلى مسابقة لتصميم أجمل صورة غلاف تعبر عن المعالم السياحية والأثرية بمحافظة بورسعيد.

وفي إطار استعدادات الوزارة لاستقبال الموسم السياحي الصيفي 2022، فقد قامت الهيئة بالتنسيق مع المحافظات المختلفة لتنفيذ العديد من الأحداث  والفعاليات السياحية والتي من بينها " مهرجان بورسعيد التجريبي الأول لمراقبة وتصوير الطيور المهاجرة" الذي أُقيم في مارس الماضي. 
 

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وزارة السياحة والآثار السياحة والاثار الوعي السياحي والأثري الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي مصر

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