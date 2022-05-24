الأفريقي لليد يعلن أسماء المنتخبات المشاركة في كأس الأمم 2022 بمصر

أعلن مسئولو الاتحاد الأفريقي لكرة اليد برئاسة البنيني منصورو أريمو، قائمة المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية رقم 25، والتي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 9 وحتى 19 يوليو المقبل.

وتضم القائمة 14 منتخبًا وهي "مصر البلد المستضيف - تونس - الجزائر - المغرب - أنجولا - الكاميرون - نيجيريا - الجابون - الرأس الأخضر - الكونغو الديمقراطية - السنغال - زامبيا - كينيا - غينيا".

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قررت تقديم موعد حفل القرعة ليقام الخميس المقبل 26 مايو بدلا من الجمعة، وسيشارك في سحب القرعة نجوم المنتخب الوطني “أحمد الأحمر - إبراهيم المصري - يحيى الدرع - كريم هنداوي”.

تقام منافسات البطولة على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى وصالة أكتوبر الدولية، مع الاعتذار عن عدم إقامة مباريات باستاد القاهرة، وذلك بسبب انشغال الصالة الرئيسية ببطولة العالم للسلاح.

كانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت موافقة الاتحاد الأفريقي على إسناد تنظيم بطولتي كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد نسختي 2022 و2024 لمصر بعد سحب تنظيمهما من الجزائر والمغرب.

يحمل منتخبنا الوطني لقب النسخة الماضية من الأمم الأفريقية التي أقيمت في تونس عام 2020، بعد الفوز على نظيره التونسي بنتيجة 27–23.