رسميا.. بايرن ميونخ يعلن تعاقده مع نصير مزراوي حتى 2026

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني تعاقده مع النجم المغربي نصير مزراوي ، في صفقة انتقال حر قادما من أياكس الهولندي.

وقال النادي الألماني في بيان رسمي:" تعاقد نادي بايرن ميونخ مع نصير مزراوي، في صفقة انتقال حر، قادما من أياكس، ووقع عقدًا مع بطل الدوري الألماني حتى عام 2026".

أول تعليق من مزراوي:

وعلق مزراوي على انضمامه إلى بايرن ميونخ، حيث قال للموقع الرسمي للنادي الألماني:" شعرت بأنني متحمس للانضمام إلى بايرن ميونخ أحد أكبر أندية أوروبا، بمجرد بدء المفاوضات معي".

تابع:" بايرن ميونخ حصد لقب الدوري الألماني هذا الموسم، وللمرة العاشرة على التولي، وهو أحد أقوى المرشحين للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وشارك نصير مزراوي مع أياكس في 34 مباراة في مختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالهم 5 أهداف، وصنع 4 آخرين.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ نصير مزراوي 20 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

