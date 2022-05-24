الأوبرا تكشف تفاصيل مهرجان تل بسطا للموسيقى والغناء

أكد الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، أن هناك فعليات كثيرة في محافظات عدة، مؤكدا أن مهرجان تل بسطا للموسيقي والغناء المقام بالشرقية، نال إعجاب الكثيرين والذي استمر لـ 3 ليالي.

وأضاف "مجدي صابر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أنه تم عقد مهرجان دندرة بقنا وأبيدوس بمحافظة سوهاج، ثم مهرجان تل بسطا بالشرقية، لافتا إلى أن خلال الشهر القادم سيتم عقد مهرجان أخر للغناء والموسيقى بمتحف السويس بمحافظة السويس.

وتابع الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، أن هناك تنسيقا بين وزارة السياحة والأثار ووزارة الثقافة لإقامة هذه المهرجانات ببعض المعارض، مستدركا أنه يعد نوع من الترويج السياحي والثقافي.

وأكمل رئيس دار الأوبرا المصرية، أنه تم اختيار معبد تل بسطا في الشرقية لإقامة المهرجان به، وهو معبد بتصميم رائع، وتم وضع المسرح به بشكل يتناسب مع راحة الجمهورية.



وأشار الدكتور مجدي صابر، إلى أن العروض التي تم تقديمها في مهرجان تل بسطا تضمنت عروض لمجموعة من الشباب الصغير والفنان مدحت صالح وعدد من فنانين الأوبرا والفنان حازم شاهين عازف العود وفرقته والفنان علي الحجار.