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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات ترصد أول حالة إصابة بـ جدري القرود

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة في دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، رصد أول حالة لجدري القرود في الدولة وفق السياسة المتبعة لدى الجهات الصحية بالدولة للرصد والتقصي المبكر لجدري القرود.

 

وحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، قالت وزارة الصحة في الإمارات في بيان إن "الحالة تعود إلى سيدة تبلغ من العمر 29 سنة زائرة للدولة من غرب أفريقيا وتتلقى العناية الطبية اللازمة في الدولة".

وطمأنت الوزارة أفراد المجتمع بأن الجهات الصحية بالدولة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم.

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وأكدت وزارة الصحة في الإمارات أنها وبالتعاون مع الجهات الصحية تتبع آلية ترصد وبائي وفق أعلى الممارسات العالمية لضمان الكفاءة المستدامة ووقاية المجتمع من الأمراض السارية وسرعة اكتشاف الحالات والعمل على الحد من الانتشار المحلي للأمراض والفيروسات كافة بما فيها جدري القرود.

وأهابت الوزارة بالجمهور أخذ المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة وعدم تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة إضافة إلى أهمية متابعة المستجدات والإرشادات التي تصدر من الجهات الصحية.

الامارات جدري القرود أول حالة إصابة وزارة الصحة غرب أفريقيا

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