محافظ دمياط تتابع الموقف الخاص لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام الجاري

محافظة دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الموقف الخاص بمشروعات الخطة الاستثمارية فى نهاية الربع الأخير للعام المالى ٢٢٠٢٢/٢٠٢١ .

جاء ذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ورأفت نور مدير عام الشئون المالية والإدارية و مديري عدد من الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

واطلعت "المحافظ "على بنود الخطة ، ونسب ومعدلات التنفيذ الخاصة بالمشروعات المدرجة بها ،وأيضاً عرض الاعتمادات والمصروفات والمتبقي وماهو جارى الصرف منه .

وفى سياق متصل ،، ناقشت "المحافظ" آليات استكمال جميع المشروعات وفقًا للجداول الزمنية المحددة للاستفادة من المبالغ المرصودة .

كما اطلعت على الملامح الرئيسية لخطة العام المالى القادم و ذلك لتشمل عدد كبير من المشروعات، حيث وجهت " محافظ دمياط "بدفع عجلة العمل بتلك المنظومة لتحقيق الهدف الاساسى من ملامح ومحاور الخطة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة ورفع كفاءة الطرق .