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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

محافظ دمياط تتابع الموقف الخاص لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام الجاري

محافظ دمياط
محافظ دمياط

تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الموقف الخاص بمشروعات الخطة الاستثمارية فى نهاية الربع الأخير للعام المالى ٢٢٠٢٢/٢٠٢١ .

جاء ذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ورأفت نور مدير عام الشئون المالية والإدارية و مديري عدد من الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

واطلعت "المحافظ "على  بنود الخطة ، ونسب ومعدلات التنفيذ الخاصة بالمشروعات المدرجة بها ،وأيضاً عرض الاعتمادات والمصروفات والمتبقي وماهو جارى الصرف منه .

وفى سياق متصل ،، ناقشت "المحافظ" آليات استكمال جميع المشروعات وفقًا للجداول الزمنية المحددة للاستفادة من المبالغ المرصودة .

كما اطلعت على الملامح الرئيسية لخطة العام المالى القادم و ذلك لتشمل عدد كبير من المشروعات، حيث وجهت " محافظ دمياط "بدفع عجلة العمل بتلك المنظومة لتحقيق الهدف الاساسى من ملامح ومحاور الخطة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة ورفع كفاءة الطرق .

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