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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إعلامية: لو فشلت في الحفاظ على زوجي من الزنا سأزوجه بأخرى

شريهان خفاجة
شريهان خفاجة

تصدرت تصريحات الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، محركات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تحدث فيها عن تعدد الزواج وواجب الزوجة على إعانة زوجها للزواج بأخرى في حالة الرغبة.


وفى هذا الصدد علقت الإعلامية شريهان خفاجة عبر حسابها علي فيسبوك قائلة" “أنا مش متزوجة لكن أكيد هتزوج عاجلا أم آجلا إذا زوجي لم يكتفي بي وقرر يزني ويغضب الله فسوف أزوجه من زوجة ثانية بيدي فأنا لا أقبل ان يعيش معي رجل يغضب الله، وهذا لا يقلل من كرامتي بل يزيدها، اـحافظ علي زوجي وعلي أولادي من الخراب الذي يعود من وراء الزنا”.


وأضافت: "هو إحساس صعب علي الست بس والله لو بتحبيه هتخافي عليه من عقاب ربنا وهتختاري يتزوج أحسن ما يزني، ده لو فشلتي تحافظي عليه وترجعيه لحضنك يكتفي بيكي".

 

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IMG_٢٠٢٢٠٥٢٤_١٨٣٠٠٨
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زوجة ثانية الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الاعلامية شريهان خفاجة زنا

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