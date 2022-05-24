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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص سقط من الطابق الرابع في منزله بالمحلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقى محاسب مصرعه متأثرا بجراحه، إثر سقوطه من الطابق الرابع من منزله المجاور لنادى التطبيقين، بمنطقة دوران محب التابع لدائرة أول المحلة الكبرى.

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تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بسقوط أحمد . ل يبلغ من العمر ٥٤ سنة، ويعمل محاسب من الطابق الرابع ولفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال، وانتقلت قوة من مباحث قسم أول المحلة الكبرى، إلى محل البلاغ وبمعاينة الجثة تبين إصابتها بنزيف داخلى أدى إلى وفاته .

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من جانبها، تكثف إدارة البحث الجنائى من جهودها لكشف ملابسات الواقعة، لمعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه، وجرى نقل الجثة الى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب الشرعى عليها، وتحرر محضر بالواقعة، لإخطار النيابة العامة .

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