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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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اقتصاد

مؤسسة البنك التجاري الدولي CIB ترعى أطفال السرطان بصعيد مصر

صدى البلد

قامت مؤسسة البنك التجاري الدولي –مصر Foundation CIB، بتمويل تجهيز وتشغيل وحدتين لعلاج سرطان الأطفال بمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر بتكلفة إجمالية تتخطى 11 مليون جنيه لعلاج حوالي 900 طفل، والتي تم افتتاحها للتشغيل الرسمي يوم 23 مايو 2022.

يأتي الافتتاح بحضور السيد عمرو الجنايني، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي، ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي، كما شرف الافتتاح بحضور الدكتورة داليا عبد القادر رئيس قطاع  التمويل المستدام بالبنك وعضو مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي، والسيد لؤي أمين رئيس القطاع المالي بالبنك وأمين الصندوق لمؤسسة البنك التجاري الدولي، والسيدة نادية حسني الأمين العام لمؤسسة البنك التجاري الدولي، والمهندس شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي، والسيدة لوجين حسين مخطط أول برامج بمؤسسة البنك التجاري الدولي.

خصصت مؤسسة البنك التجاري الدولي، وحدة للإقامة الداخلية وأخرى لعلاج اليوم الواحد، حيث تتضمن وحدة الإقامة الداخلية عدد من الغرف التي تضم سريرين في كل غرفة لإقامة الأطفال المتلقين للعلاج الكيماوي والإشعاعي وعمل التحاليل المعملية والإشاعات التشخيصية مع متابعتهم بأحدث الأجهزة الطبية، كما تحتوي الوحدة على غرف فردية بنظام العزل موجب الضغط للأطفال ضعيفي المناعة، وأخرى بنظام العزل سالب الضغط للأطفال المصابين بأمراض معدية. 

أما وحدة تلقي علاج اليوم الواحد، فقد تم تجهيزها أيضاً على أكمل وجه وفق أعلى المعايير العالمية، حيث تضم كراسي ريكلاينر وأحدث أجهزة ضخ المحاليل وأحدث الأجهزة لمتابعة الوظائف الحيوية أثناء تلقي العلاج خلال الجلسات الطويلة أو القصيرة تحت الإشراف والمتابعة الدائمة من الأطباء والتمريض على أن يكون دخول وخروج الطفل للمستشفى في نفس اليوم.

وتشمل الوحدات الجديدة لعلاج سرطان الأطفال بمستشفى شفاء الأورمان جناحاً للترفيه والألعاب والمذاكرة أثناء تلقى الأطفال للجلسات العلاجية بمتابعة من التمريض والأطباء، كذلك تحتوي على المنطقة المركزية للتمريض وغرف خدمات المرضى الخاصة بإعداد ومراجعة التقارير مع الأطباء واستلام الأدوية وتجهيزها للأطفال.

ويبرهن هذا التعاون على حرص مؤسسة البنك التجاري الدولي على المُشاركة الفعّالة لخدمة وتنمية المجتمع، حيث الاهتمام بدعم وتطوير الخدمات الطبية المتميزة، لتحسين أوضاع المجتمع المصري والارتقاء بخدمات الرعاية الطبية للأطفال، والتي خصص لها البنك 1.5% من صافي أرباحه سنويًا لخدمة الأطفال منذ الولادة وحتى 18 عامًا، وقد حصلت مؤسسة البنك التجاري الدولي على الكثير من الجوائز المرموقة من جانب العديد من المؤسسات البارزة، تقديرًا لإسهامات المؤسسة على صعيد أنشطة المسؤولية المجتعمية.

وتحقق مؤسسة البنك التجاري الدولي دوراً رائداً وتشكل تأثيراً كبيراً في دعم جهود الدولة في قطاع الصحة ولا سيما أطفال مصر الذين يعانون من قصور في الخدمات الطبية والموارد المالية ولا سيما مرضى سرطان الأطفال بصعيد مصر الذين يعانون من نقص شديد بالخدمات الطبية والتي تشكل عبئاً كبيراً للأطفال وأسرهم، وقد تبين وجود انخفاض نسبة الشفاء في سرطان الأطفال في مصر وخاصة خارج الدلتا والقاهرة نتيجة لقلة وندرة المراكز المتخصصة في علاج سرطان الأطفال في تشخيص وعلاج سرطانات الأطفال بمحافظات صعيد مصر. 

ومن خلال مساهمة مؤسسة البنك التجاري الدولي بتجهيز وتشغيل المرحلة الأولى من مستشفى شفاء الأورمان للأطفال قد ساعدت في استقبال أكثر من 900 حالة سرطان أطفال سنوياً لتلقي أفضل الخدمات الطبية وتحقيق جودة الإقامة من خلال الأقسام الداخلية وتقديم رعاية طبية متكاملة لطفل مريض السرطان بمواصفات وبروتوكولات علاج عالمية. 

وفي هذا السياق، أعرب السيد عمرو الجنايني عن مدى سعادته بمشاركة مؤسسة البنك التجاري الدولي –مصر في بناء وتجهيز وتشغيل هذا الصرح الطبي العظيم على أرض صعيد مصر كأحد أهم الخطوات الداعمة والمتماشية مع رؤية الدولة المصرية للنهوض بالقطاع الطبي وتوفير حياة كريمة لكل أطفال مصر، حيث تولي مؤسسة البنك التجاري الدولي اهتماماً بالغاً لخدمة الأطفال الأقل حظأً وتوفر لهم أفضل الخدمات الصحية على أعلى مستوى والتي يخصص لها البنك التجاري الدولي –مصر نسبة 1.5% من صافي أرباحه السنوية.

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