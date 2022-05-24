برلماني يطالب بتطبيق قانون غسيل الأموال بأثر رجعي

كشف النائب محمد عبدالحكيم عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تفاصيل عمل مجلس النواب على قانون غسيل الأموال.



وأضاف محمد عبدالحكيم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون غسيل الأموال تأخر كثيرا، مضيفا أن البلاد في حاجة للتكاتف والحفاظ على أموال البلاد في ظل الظروف الحالية.



وتابع النائب محمد عبدالحكيم عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تم التعامل مع القانون وسد كل الصفرات الممكنة، لافتا إلى أن يجب تتبع هذه الأموال ومصدرها ومن أين أتت.

وفي السياق نفسه طالب عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن يطبق قانون غسيل الأموال بأثر راجعي.