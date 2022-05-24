مدرب أسوان: هدف الزمالك الأول تسلل ولنا ضربة جزاء غير محتسبة

أكد الكابتن أحمد مصطفى بيبو مدرب نادي أسوان، أن مباراة نادي الزمالك ونادي أسوان في بطولة الدوري الممتاز شهدت الكثير من الأحداث.

وأضاف أحمد مصطفى بيبو، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن كلفت بإدارة الفريق في العام الماضي، لافتا إلى أن لا يوجد عقد بيني وبين نادي أسوان ولأننا أبناء النادي.

وتابع الكابتن أحمد مصطفى بيبو مدرب نادي أسوان، أن نادي أسوان استحق ضربة جزاء وغير محتسبة من قبل الحكم، مستدركا أن هدف نادي الزمالك الأول للاعب محمود علاء غير صحيح وتسلل.