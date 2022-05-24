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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

6 توصيات للحكومة من سياحة التوب لتعظيم الاستفادة من عروض الصوت والضوء

النائبة نورا علي
النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة بالبرلمان

ثمنت لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، الدور الترويجي الذي تساهم به شركة مصر للصوت والضوء، حيث تعد أهم عوامل الجذب السياحي لكونها تعكس الحضارة المصرية القديمة.


جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة نورا على، بشأن شكوى بعض شركات السياحة المصرية من تلقيهم اعتراضات من شركات السياحة الأجنبية بسبب رفع زيارات الصوت والضوء من البرامج السياحية.


حضر الاجتماع الدكتورة مرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، ومحمد عبد العزيز رئيس شركة مصر للصوت والضوء، واللواء إيهاب سالم مساعد وزير السياحة للاستثمار، وإيمان زيدان المشرف العام على تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف.


وأوصت اللجنة المسؤولين ب٦ توصيات عاجلة على أن يتم المتابعة الدقيقة لتنفيذها، وجاءت التوصيات كالتالي:

١- التطوير المستمر وصيانة الأجهزة المستخدمة لعروض الصوت والضوء لمواكبة التطور والترويج له عالميا وإقليمياً.


٢-استكمال مشروعات التطوير مع ضرورة الاهتمام بالبعد التكنولوجى والاستفادة منه بكافة المشروعات.


٣- التنسيق بين وزارة السياحة وشركة مصر للصوت والضوء لتحديد مواعيد العروض لإتاحة الفرصة للسائح لحضور العرض باللغة المطلوبة في الوقت المناسب له، ولتحقيق انتشار أوسع وسهولة أكبر فى دخول كل المناطق والمعابد وبتكلفة أقل.


٤-إدراج مناطق أثرية وسياحية جديدة ضمن خطة الشركة فى مشروعات عروض الصوت والضوء، خاصة وأن مصر تزخر بالعديد منها.


٥- المراجعة المستمرة لعقود مُقدمي الخدمات في المناطق التي يتم فيها العرض للتأكد من تطوير وصيانة الأجهزة السمعية والبصرية.

٦- الإسراع في مواجهة العقبات التي تواجه هذا القطاع السياحى.
 

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